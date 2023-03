Versammlung Klimastreik demonstriert vor dem Sitz des Gasverbundes Mittelland gegen das geplante Flüssiggas-Terminal Innert acht Wochen soll die Geschäftsleitung des Gasverbundes Mittelland die Pläne für ein Flüssiggas-Terminal begraben. Sonst drohen die Demonstranten mit weiteren, teils drastischen Schritten.

Vertreter des Klimastreiks übergeben einen Brief mit Forderungen an einen Vertreter des Gasverbundes Mittelland. Fabian Schwarzenbach

Rund hundert Personen versammelten sich am Samstag Nachmittag vor dem Sitz des Gasverbundes Mittelland (GVM) in Arlesheim. Sie forderten von den Gasiers einen Stopp der Planungen eines Gasterminals in Muttenz. Der Klimastreik, der zur Demonstration aufgerufen hatte, glaubt den Beteuerungen von Verwaltungsratspräsident André Dosé nicht. Er erklärte, dass das Terminal auch dazu diene aus den fossilen Energieträgern auszusteigen und schlussendlich als Speicher für erneuerbare Gase zu nutzen.

Hannah Peters vom Klimastreik widerspricht: «Im Moment macht der Gasverbund ein Prozent Umsatz mit Biogas». Dass der GVM so schnell die ganze Produktion umstellen kann, wird bezweifelt. «Dazu wären riesige umweltschädliche Monokulturen, beispielsweise von Mais, nötig», erklärt sie. Synthetisches Gas bezeichnete sie als «höchst energieineffizient». Weiter bemängelt sie den Zeitpunkt: «Erst 2023 vielleicht teilweise auf Biogas umzusteigen heisst, dass bis dann Erdgas eingespeist werden würde». Einzelne Demonstranten wiesen in Transparenten darauf hin, dass das im Erdgas enthaltene Methan viel schädlicher sei, als CO2.

Brief mit Forderungen übergeben

Der Klimastreik übergab einem Vertreter des GVM einen Brief. Darin wird der Gasverbund aufgefordert, «von ihren Plänen zum Bau eines Flüssiggas-Terminals, einem Gasspeicher und einem Gaskraftwerk abzusehen». Dazu setzen die Absender ein Ultimatum von acht Wochen. Sollte dies nicht geschehen, würden weitere Schritten vorbehalten.

Einzelne Exponenten sprachen auch von «drastischen Massnahmen». Was genau darunter zu verstehen sein soll, wurde nicht beantwortet. Auch Peters wich zuerst auf die Frage aus, bevor sie dann doch noch «Besetzungen und Störungen» als Möglichkeiten erwähnte. Obwohl die ganze Demonstration vor dem Sitz der Gasiers sehr friedlich verlaufen war, wurden hie und da unfriedliche Parolen geäussert. Peters hofft allerdings darauf, dass der GVM nachgibt und den Brief positiv beantworten werde.

Reden, Transparente und Kreidezeichnungen

Die Demonstrierenden beschränkten sich darauf Reden zu halten, ein Transparent ans Gitter zu befestigen und mit Kreide ihre Forderungen auf die Strasse zu malen. Da wurden auch die Politik oder die Industriellen Werke Basel angegriffen. Zudem fanden sich auch andere klimapolitische Parolen darunter.

Der Demonstrationszug setzte sich anschliessend in Richtung Muttenz in Bewegung. Dort versammeln sich die mehrheitlich jungen Menschen um Workshops abzuhalten. Einer soll sie befähigen, mit anderen Personen ins Gespräch zu kommen. Denn am Freitag sollen die Klimastreik-Mitglieder in Muttenz von Tür zu Tür gehen und die Bevölkerung aufrütteln, um sich gegen das Terminal zu engagieren. Muttenz wird somit zum Ort der klimapolitischen Auseinandersetzungen im Baselbiet, denn die Diskussion um Windräder ist ebenfalls noch im Dorf zu führen.

Die Polizei war mit einem Dialogteam vor Ort und hielt sich sonst diskret im Hintergrund. Auf dem Areal des Gasverbundes patrouillierte ein privater Sicherheitsdienst.