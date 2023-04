Verschoben In Pratteln öffnet das Schwimmbad erst im Juni – wegen personellen Engpässen Die Badi-Saison steht vor der Tür. In Pratteln müssen sich die Wasserratten in diesem Jahr jedoch ein wenig länger gedulden.

Die Prattler Badi hat erst ab dem 7. Juni geöffnet. BIld: Juri Junkov

In der Region Basel öffnen die meisten Schwimmbäder in den kommenden Wochen. In Pratteln bleibt die Badi jedoch ein wenig länger geschlossen. Erst ab dem 7. Juni kann man sich dort abkühlen und Sonne tanken. Grund dafür ist mangelndes Personal.

Die Gemeinde Pratteln hat entschieden, die Saison zu verkürzen und das Schwimmbad nur noch von Mittwoch bis Sonntag zu öffnen. Das Schwimmbad zwischen Pratteln und Augst hat in diesem Jahr vom 7. Juni bis zum 3. September geöffnet. «Zu Beginn der Schwimmbadsaison zeichnen sich noch immer personelle Engpässe ab», teilt die Gemeinde mit. In den letzten Monaten habe man grosse Anstrengungen unternommen, um Vakanzen besetzen zu können. Doch die Situation bleibe angespannt. «Der fast gleichzeitige und längerfristige Ausfall mehrerer Mitarbeitenden aus gesundheitlichen Gründen lassen einen regulären Betrieb nicht zu.»

Zudem müssten dringend technische Optimierungen an die Hand genommen werden, die aufgrund der personellen Ausfälle bislang noch nicht vollständig umgesetzt werden konnten. «Die Zeit drängt. Dank «grossem Engagement der übrigen Mitarbeitenden des Schwimmbades und der interimistischen Leitung kann ein verspäteter und reduzierter Saisonbetrieb erfolgen.» Dies jedoch nur unter der Bedingung, dass es keine weiteren personellen Ausfälle gibt.