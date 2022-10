Verschwörungstheorie Anzeige zeigt Wirkung: «Reichsbürger» streichen den Baselbieterstab Auf der Website basel-land.info werden krude Verschwörungstheorien verbreitet – unter dem offiziellen Emblem des Kantons Baselland. Doch nun hat die anonyme Urheberschaft eingelenkt.

Neu ohne «Siebedupf»: Die Seite basel-land.info. Benjamin Wieland

Der Baselbieterstab ist von der Website basel-land.info verschwunden – nicht jedoch der rote «Basel-Landschaft»-Schriftzug. Die bislang unbekannte Urheberschaft wollte der Seite mit dem Emblem wohl einen offiziellen Anstrich verleihen. Weil das Logo urheberrechtlich geschützt ist, reichte die Baselbieter Landeskanzlei Anzeige ein.

Ob die Anpassung genügt, steht offenbar noch nicht fest. Der 2. Landschreiber Nic Kaufmann schreibt:

«Wir prüfen nun, ob weiterhin Handlungsbedarf besteht.»

Auf der Website wird suggeriert, Bund, Kantone und Gemeinden, Gerichte, Polizei und so weiter seien heimlich privatisiert worden und nicht mehr legitimiert, ihre Aufgaben zu erfüllen. Ideologisch lässt sich die Seite der potenziell gewaltbereiten «Reichsbürger»-Szene zuordnen. Sie entstand in Deutschland, es sind aber auch in der Schweiz Gruppen aktiv.

Registrar und Hostingprovider bleiben untätig

Die Verantwortlichen hinter der Seite treten anonym auf. Öffentlich einsehbar ist lediglich der Registrar der Domain. Das deutsche Unternehmen schreibt, es sei nicht für die Inhalte auf basel-land.info verantwortlich und verweist auf den Schweizer Hostingprovider.

Da heisst es wiederum: «Wir sind nicht verpflichtet, die von uns gehosteten Inhalte zu überprüfen, und wären dazu angesichts der Zahl unserer Kunden auch gar nicht in der Lage.»