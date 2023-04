Versuchter Mord Vergiftete Lachsbrötli: Altersheim-Pflegerin muss nochmals vor Gericht Mangels Beweisen hat das Baselbieter Strafgericht im September 2021 eine Pflegerin vom Vorwurf freigesprochen, sie habe im Alterszentrum Rosengarten in Laufen eine Seniorin vergiften wollen. Letztere und die Staatsanwaltschaft haben Berufung eingelegt. Nun kommt es zur Neuauflage des Falls.

Die Pflegerin soll Lachs- und Crevetten-Brötli mit Rizinussamen präpariert und so versucht haben, die Seniorin zu vergiften. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Am 24. April berät das Baselbieter Kantonsgericht als zweite Instanz über einen Fall, der landesweit für Schlagzeilen gesorgt hat: Im Herbst 2018 soll eine damalige Pflegerin im Alterszentrum Rosengarten in Laufen mehrmals versucht haben, eine Seniorin mittels Gift in belegten Brötchen, Erdbeertörtchen und im Morgentee umzubringen. Vom Vorwurf des versuchten Mordes sprach das Strafgericht die heute 34-jährige Frau sowie eine Mitgehilfin im September 2021 allerdings frei – in dubio pro reo mangels Beweisen.

Anwalt der Seniorin: «Wir sind nicht einverstanden mit dem Freispruch»

Doch das wollen sowohl die Baselbieter Staatsanwaltschaft als auch die als Privatklägerin auftretende Seniorin nicht akzeptieren. Sie haben unabhängig voneinander Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil eingelegt. «Wir sind nicht einverstanden mit dem Freispruch», sagt Daniel Altermatt, der Anwalt der heute 82-jährigen Seniorin. Aus seiner Sicht sprechen zahlreiche Indizien klar dafür, dass es eine Absicht gegeben hat, seine Mandantin zu vergiften. Dies wolle man nun von der zweiten Instanz klären lassen, führt Altermatt aus.

Die Hauptbeschuldigte und ihre Arbeitskollegin waren zwar, wie das Strafgericht feststellte, tatsächlich im Besitz von Rizinussamen und des hochgiftigen Blauen Eisenhuts. Auch gab es Internet-Recherchen am Arbeitsplatz zur Wirkung dieser Pflanzen und zur Frage, ob Mitwisserschaft bei Mord strafbar sei. Allerdings konnte bei der Seniorin trotz umfangreicher rechtsmedizinischer Abklärungen keine Vergiftung nachgewiesen werden. Auch wegen der zeitlichen Abläufe konnte nicht geklärt werden, zu welchem Zweck die Giftpflanzen gekauft wurden.

Geld veruntreut hat die Pflegerin – das ist unbestritten

Ein Straftatbestand des Verfahrens ist allerdings bereits geklärt und somit nicht mehr Bestandteil der zweitinstanzlichen Verhandlung: Die Pflegerin räumte vor Strafgericht ein, vom Konto der alten Dame unrechtmässig 20’000 Franken für eigene Zwecke abgehoben zu haben. Dafür wurde sie wegen Veruntreuung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt.