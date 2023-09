Baselland Vertrauliche Infos ausgeplaudert: Strafbefehl gegen Polizisten Ein Baselbieter Polizist gab Freunden und Bekannten immer wieder vertrauliche Infos aus Polizeidatenbanken weiter. Wegen mehrfacher Amtsgeheimnisverletzung erhielt er nun eine bedingte Geldstrafe.

Ein Polizist der Baselbieter Polizei nahm es mit der Vertraulichkeit nicht genau. Dafür wurde er nun bestraft. Symbolbild: Keystone

Als «Google für Polizisten» bezeichneten die Behörden vor einigen Jahren das System MACS-B der Firma Dycom in einer Landratsvorlage zur Digitalisierung: Ein heute 40-jähriger Baselbieter Polizist nahm die Bezeichnung etwas gar zu wörtlich. Wie aus einem Strafbefehl der Baselbieter Staatsanwaltschaft hervorgeht, tätigte er für verschiedene Bekannte jeweils Abfragen auf Polizeidatenbanken.

Der früheste bekannte Vorfall datiert vom April 2019: Ein Cousin der Partnerin des Polizisten meldet sich wegen einer ominösen Geldforderung per Whatsapp. Ein Name wird ins Spiel gebracht, und der Polizist meldet sogleich zurück, dass in der Schweiz 22 Personen mit diesem Nachnamen registriert seien. Später schickt er Screenshots einer konkreten Person mit Name, Adresse und Geburtsdatum. Die Quelle: Die vernetzten Polizeidatenbanken, die jeder Polizist seit Jahren mobil abfragen kann. Der Cousin fragte kurz darauf noch einmal nach und erhielt einen weiteren Screenshot mit den vollständigen Personalien einer Frau.

Auf Anfrage recherchierte er Autonummern und Todesfälle

Im Juli 2019 war der Polizist bei einer illegalen Indoor-Hanfplantage im Einsatz. Mit seinem privaten Smartphone machte er ein Bild der Anlage und sandte es an eine Café-Betreiberin in Basel. Später meldete er ihr, die ausgehobene Hanfplantage verfüge über rund 2000 Pflanzen. Dieselbe Frau schickte ihm im September 2019 per Whatsapp eine Autonummer, er antwortete am nächsten Tag mit einem Screenshot der Halterdaten.

Im August 2020 kontaktierte ein Basler Hoteldirektor den Polizisten: Er habe eine Todesanzeige in der Zeitung gesehen und wollte wissen, unter welchen Umständen die Frau gestorben sei. Der Polizist schrieb am nächsten Tag zurück, wo die Leiche gefunden wurde, gab die Todeshypothese an und meldete auch, dass eine Obduktion verfügt worden sei. «Gibt es Zeugen?», fragte der Hoteldirektor daraufhin im Chat. Der Polizist antwortete, es gebe dazu keine weiteren Angaben im Polizeijournal. Einen Tag später meldete er gar unaufgefordert, wer die Leiche identifiziert hat.

Eine weitere Frau schickte dem Polizisten im August 2021 mehrere Fotos eines Mannes, der sie angeblich belästigt hatte. Der 40-Jährige recherchierte im System der Ausweisschriften und sandte Fotos zurück. «Das ist er», bestätigte die Frau. Der Polizist erwiderte daraufhin, dass gegen diesen Mann keine Meldungen vorliegen würden. Wenige Wochen später beklagte sich die Frau über ihren Ex-Mann: Er zahle die Alimente nicht, ob er ihn überprüfen könne. «Bei uns ist er nicht registriert», antwortete der Polizist. Gegenüber einer anderen Frau plauderte er auf eine konkrete Frage hin auch über ein laufendes Verfahren nach einer Hausdurchsuchung: Ein namentlich Beschuldigter habe keine Aussagen machen wollen, doch es existierten andere Beweise gegen ihn.

Polizist kämpft offenbar gegen seine Entlassung

Der Polizist wurde 2014 ins Baselbieter Polizeikorps aufgenommen. Als die Sache im August 2022 aufflog, sass er für einen Tag in Haft. Die Staatsanwaltschaft ermittelte zu Beginn wegen Begünstigung gegen den Mann. Dieser Teil wurde aber eingestellt: Laut Staatsanwaltschaft gibt es keine Hinweise, dass der Mann für seine Auskünfte unmittelbar Gegenleistungen erhalten habe. Auch habe er die Sache nicht vertuscht. Bislang war er nicht vorbestraft.

Per Strafbefehl erhielt er nun wegen mehrfacher Amtsgeheimnisverletzung eine bedingte Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu 100 Franken. Hinzu kommen Verfahrenskosten von knapp 5000 Franken. Der Strafbefehl ist im August 2023 rechtskräftig geworden. Noch offen ist, ob der Mann definitiv seinen Job verliert: Andreas Schiermeyer von der Baselbieter Sicherheitsdirektion bestätigt auf Anfrage lediglich, dass der 40-Jährige die «personalrechtlichen Konsequenzen» angefochten habe: Das entsprechende Verfahren sei noch hängig.