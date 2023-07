Volksinitiative Nun stimmt auch Baselland über die Einführung eines Mindestlohns ab Rund 2000 Unterschriften hat die Gewerkschaft Unia gesammelt für eine Initiative, die auch im Kanton Baselland einen gesetzlichen Mindestlohn verlangt. Das Anliegen dürfte es im bürgerlich geprägten Landkanton allerdings nicht leicht haben.

Nun auch im Baselbiet: Unia-Sprecherin Daria Frick (li.) überreicht Landschreiberin Elisabeth Heer Dietrich die Unterschriften für die Mindestlohn-Initiative. Bild: Hans-Martin Jermann

Im Baselbiet verdienen rund 12’000 Personen, das sind vier Prozent der Bevölkerung, derzeit weniger als 22 Franken pro Stunde. Das soll sich ändern: Die Gewerkschaft Unia Aargau-Nordwestschweiz hat am Dienstag beim Kanton eine Volksinitiative mit rund 2000 Unterschriften deponiert, die auch im Landkanton einen gesetzlichen Mindestlohn verlangt. Damit werde der Grundsatz erfüllt, dass sich Arbeit lohnen und eine Vollzeitstelle reichen müsse, um davon leben zu können, argumentiert die Unia.

Mindestlohn entlaste auch den Staat, findet die Unia

Mit Einführung des Mindestlohns werde der Monatslohn der Betroffenen zwar nicht markant erhöht, sagt Unia-Sprecherin Daria Frick. «Doch es reicht vielleicht mal für einen Zoo-Besuch mit der Familie oder ein Essen im Restaurant.» Davon profitierten nicht nur die Betroffenen selbst, sondern das kurble auch die Wirtschaft an. Umgekehrt entlaste der Mindestlohn den Staat – und damit letztlich alle Steuerzahlenden –, indem weniger Ergänzungsleistungen und Prämienverbilligungen ausbezahlt werden müssten.

Im Nachbarkanton Basel-Stadt ist seit ziemlich genau einem Jahr ein Mindestlohn in Kraft. Das Basler Stimmvolk hat im Juni 2021 eine Volksinitiative für einen Mindestlohn von dort 23 Franken zwar knapp abgelehnt, einem Gegenvorschlag mit 21 Franken aber zugestimmt. In Basel beträgt der Mindestlohn – dieser wird an die Teuerung angepasst – 21.45 Franken. Zudem gibt’s zahlreiche Ausnahmen: Branchen mit Gesamtarbeitsverträgen (GAV) sind vom Basler Mindestlohn ausgenommen.

Landwirtschaft vom Mindestlohn ausgenommen

Die Volksinitiative im Baselbiet betrifft demgegenüber auch Branchen mit GAV. Allerdings lassen die Initianten in ihrem Initiativtext selber eine Ausnahme zu: Der geforderte Mindestlohn von 22 Franken soll nicht in der Landwirtschaft gelten, sagt Unia-Sprecherin Daria Frick auf Anfrage.

Die Einführung eines Mindestlohns im Baselbiet würde zudem Klarheit in der Region schaffen, findet die Gewerkschafterin. So hat die Umsetzung der Mindestlohnregel in Basel wiederholt Verwirrung gestiftet: Diese gilt nämlich für alle Unternehmen, die überwiegend in der Stadt tätig sind – also beispielsweise auch für einen Pizzakurier in Birsfelden, der überwiegend in die Stadt ausliefert.