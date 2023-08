Vordere Frenke Mehrere tote Fische wegen chlorhaltiger Substanz in Baselbieter Fluss Auf einer Strecke von mehreren hundert Metern wurden sämtliche Fische aufgrund einer Chlorhaltigen Substanz getötet. Das Amt für Umweltschutz und Energie (AUE) macht darauf aufmerksam, dass immer mehr Abwasser falsch entsorgt wird.

Bei der Entsorgung von Abwässer ist um Vorsicht geboten: Sogar Poolwasser kann für grosse Schäden sorgen. Bild: Kenneth Nars

Am Dienstag haben Passanten tote Fische in der Vorderen Frenke in Hölstein der Einsatzleitzentrale der Polizei gemeldet, gab die Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) in einer Medienmitteilung bekannt. Auf einer Strecke von mehreren hundert Metern sind sämtliche Fische verendet, so das BUD.

Die betroffene Stelle befand sich unterhalb der Einleitstelle der Sauberwasserleitung. Chlorgeruch, Schaum und verblichene Algen deuten auf eine chlorhaltige Substanz, womöglich ein Reinigungsmittel, welche das Unglück verursacht haben soll. Wer dahinter steckt, konnte das Gewässerschutzpikett des Amts für Umweltschutz und Energie (AUE) nicht ermitteln.

Solche Ereignisse seien laut dem AUE nicht selten: Wegen unsachgemässer Entsorgung von verschmutzten Abwässern komme es wiederholt zu massiven Schäden in der Natur und an Wildtieren.

Sonderabfälle nicht ins gewöhnliche Abwasser

Sauberwasserleitung dienen der Ableitung von unverschmutztem Abwasser, wie beispielsweise Regenwasser. Dieses kann von Quartierstrassen, Parkplätzen und Dächern stammen und kommt direkt in die Bäche. Bei der Entsorgung von Abwasser sei Vorsicht geboten: Falsch entsorgtes Abwasser, die Sonderabfälle wie etwa Chlor enthalten, können schwere Betriebsprobleme verursachen und im schlimmsten Fall sogar zum Ausfall von kleinen Kläranlagen führen.

Grundsätzlich habe man für die Entsorgung von solchem Abwasser drei Optionen, um Probleme in der Kanalisation zu vermeiden: Man könne sie bei der Verkaufsstelle zurückbringen, bei kommunalen Sonderabfall-Sammeltagen entsorgen oder bei einer Apotheke abgeben, wenn es sich um Kleinmengen von Medikamenten handelt.