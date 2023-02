Vorfasnacht Rotstab-Cabaret kämpft um Publikum: Die Gönnerschaft bestellt keine Tickets mehr 300 Tickets haben die Gönnerinnen und Gönner der Liestaler Rotstab-Clique für das Cabaret nicht geordert. Nun versuchen die Rotstäbler die Tickets unters Volk zu bringen.

Das Cabaret Rotstab bei der letzten Ausgabe im Jahr 2020. Damals in einem ausverkauften Saal. Ob das dieses Jahr wieder gelingt, ist nicht sicher. Nicole Nars-Zimmer

Die Stedtlisingers, die klassischen Auftritte der Tambouren und Pfeifer der Rotstab-Clique oder die Schnitzelbänke: Das Rotstab-Cabaret ist ein Höhepunkt der Baselbieter Vorfasnacht. Nach gut drei Jahren Pause geben die Mitglieder der Rotstab-Clique in der Woche vor der Liestaler Fasnacht wieder ihre Trommel- und Pfeiferkunst oder Rahmenstücke zum Besten.

Carol Zumbrunnen bestätigt, dass noch rund 300 Tickets zu haben sind. Rund ein Zehntel aller Billetts. Die Co-Präsidentin des Cabaret-OK bedauert: «Die Leute sind zurückhaltend.» Das Cabaret spürt sicherlich die Nachwehen der Pandemie und hat mit einem zurückhaltenden Publikum zu kämpfen. Doch auch weitere Gründe spielen mit. Gerade die älteren Personen sind mit Ticketkäufen im Moment noch etwas zurückhaltend.

Sind die Gönner nicht mehr so gönnerhaft?

Die Gönnerschaft der Clique hat das Recht auf je zwei Tickets. Das wurde in den vergangenen Jahren so regelmässig genutzt, dass alle Vorstellungen ausverkauft waren. Dieses Jahr nun nicht mehr, obwohl die Zahl der Gönnerinnen und Gönner in etwa gleich geblieben ist. Auch hier dürften die älteren Mitglieder sehr zurückhaltend gewesen sein. Dass früher die Tickets nur an die Gönnerschaft gingen, rächt sich nun ein wenig. Jüngere oder Externe sind gar nie zu Tickets gekommen und mussten somit immer aussen vor bleiben. Nun kommen diese Personen nicht zurück.

«Das Programm bleibt eine Überraschung», sagt Carol Zumbrunnen. Dennoch verrät sie kleine Details: So waren bisher fast nur Männer auf der Bühne zu sehen. Diese Ausgabe wird nun durch zwei Frauen ergänzt. Als externe Schnitzelbänke sind «'s spitzig Ryssblei» und erstmals «s'Rollaator Röösli» aus Basel dabei.

Das Geld geht auch in die Nachwuchsförderung

Themen an den Rahmenstücken werden unter anderen das Schwingfest in Pratteln und der Bahnhof Liestal sein. Musikalisch werden die Rotstäbler von den Guggenmusiken «Rampassadore» aus Reigoldswil und den «Nachtfalter Schränzer» aus Pratteln unterstützt. Selbstverständlich fehlen die Stedtlisingers nicht. Modernisiert werde aber das Bühnenbild, sagt Zumbrunnen, ohne auf Details einzugehen.

Die Einnahmen aus dem Anlass kommen vor allem dem Nachwuchs zugute. Die zukünftigen Tambouren und Pfeiferinnen liegen der Clique am Herzen, denn zu viele junge Fasnächtler haben die Rotstäbler nicht. «Der Nachwuchs kann bei uns auch sehr günstig Fasnacht machen», bestätigt Carol Zumbrunnen. Dazu müssen auch gute Ticketverkäufe beitragen. Sie sind zu beziehen bei der Druckbar in Liestal.