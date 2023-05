Vorstand Es bleiben noch zehn Tage: KMU Liestal sucht händeringend nach neuem Präsidium Nach sieben Jahren gibt Matthias Renevey sein Amt ab. Bis zur Generalversammlung am 11. Mai soll ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden sein – ein ambitioniertes Ziel.

In Liestal wird ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für den KMU-Verein gesucht. Bild: Kenneth Nars

Eigentlich hätte Martin Spiess dieses Jahr von seinem Amt als Vizepräsident von KMU Liestal zurücktreten wollen – vor 20 Jahren wurde er nach diversen Jahren als Mitglied und Vorstand Präsident der damaligen «IG Liestal», war 2009 bei der Gründung von KMU Liestal dabei und ist seither als Vize tätig. «Mit runden 20 Jahren hätte ich aufhören wollen», sagt er. «Aber jetzt bleibe ich eben noch ein Jahr.»

Denn, so Spiess: «Es können ja nicht gleich der Präsident und der Vizepräsident wegfallen.» Matthias Renevey, der sieben Jahre als Präsident des Vereins amtete, gibt sein Amt auf die kommende Generalversammlung endgültig ab – nachdem er seinen Rücktritt dreimal angekündigt hatte und dann doch geblieben war. Doch seine Nachfolge ist noch nicht gefunden.

Aufruf soll sensibilisieren

Aufgrund von Reneveys Ankündigungen dauere die Suche schon lange, sagt Irene Müller, bei KMU Liestal für die Kommunikation zuständig. In den vergangenen Jahren hätten sich mehrere Personen für das Amt interessiert, aus unterschiedlichen Gründen habe es aber bei niemandem geklappt. 2022 wurde sogar eine Person in den Vorstand gewählt – aus persönlichen Gründen ist aber doch nichts daraus geworden und sie ist wieder ausgetreten. Dieses Jahr resultierte aus Erstgesprächen mit Interessentinnen und Interessenten keine Kandidatur.

Deshalb hat der Verein nun bei seinen Mitgliedern einen Aufruf getätigt: Am 11. Mai findet die nächste Generalversammlung von KMU Liestal statt. «Gerne möchten wir Ihnen an dem Abend eine neue Präsidentin, einen neuen Präsidenten oder ein Co-Präsidium zur Wahl empfehlen», heisst es in der Mail. Ein ambitioniertes Ziel, weiss Müller. «Es wäre eine Überraschung, wenn wir noch jemanden finden, aber wir würden uns freuen.» Man freue sich aber auch nach der Versammlung noch über Interessenten.

Beim Aufruf sei es hauptsächlich darum gegangen, die Mitglieder auf die aktuelle Situation zu sensibilisieren. Und das scheint bereits geschehen zu sein: In der Mail heisst es auch, dass man auch Personen nennen könne, die sich für das Amt eignen würden, sich aber nicht selber melden würden. Der Verein gehe gerne auf die Person zu. «Es hat sich schon jemand gemeldet, der von mehreren Seiten angesprochen wurde, sich jedoch nicht zur Verfügung stellen möchte», erzählt Müller.

Früher oder später muss eine Lösung her

«Freiwilligenarbeit und ehrenamtliche Tätigkeiten wollen heute die wenigsten übernehmen», vermutet sie den Hauptgrund für die bislang erfolglose Suche. Man sei bereits mit Terminen und Verbindlichkeiten überhäuft, niemand wolle sich zusätzliche Aufgaben auflasten. Das denkt auch Spiess: Man schätze den Aufwand zu hoch ein. «Aber so schlimm ist das gar nicht», sagt er. Man müsse gerne an Anlässe gehen, etwa von der Wirtschaftskammer, und Sitzungen besuchen. «Aber die Geschäftsstelle macht so einen guten Job, dass das Präsidium nicht mit Arbeit überlastet ist.»

Falls bis zur Versammlung dennoch niemand gefunden werden kann, könne man vorübergehend ohne Präsidium wirken, so Müller. Doch früher oder später wird sich jemand finden lassen müssen, damit der Verein weiterbestehen kann. Müller: «So weit denken wir aber noch nicht – ich denke, dass sich etwas ergeben wird.»