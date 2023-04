Vorstösse Wildpinkler und geschlossene Restaurants: Liestaler Fasnacht soll sauberer und attraktiver werden Domenic Schneider, Liestaler Einwohnerrat und aktiver Fasnächtler, stellt Forderungen an die Stadt – denn viele seien mit der aktuellen Abfall-, Toiletten- und Gastrosituation unzufrieden.

Nicht nur Räppli, auch viel Abfall bleibt an der Fasnacht liegen. Bild: Juri Junkov (Archiv)

Der Asphalt ist kaum noch zu sehen, verschwunden unter einem Meer aus Räppli. Zwischen den farbigen Papierfetzen liegen Glasscherben, Zigarettenstummel und leere Dosen. Es ist ein alljährlich wiederkehrendes Bild, das sich jeweils Ende Winter in diversen Städten bietet – so auch in Liestal. GLP-Einwohnerrat Domenic Schneider möchte nun gegen das Abfallproblem an der Liestaler Fasnacht vorgehen.

Mit einem Postulat unter dem Titel «Für e suuberi Fasnecht» wendet er sich deshalb an den Stadtrat. «An der Liestaler Fasnacht fällt bekannterweise eine grosse Menge an Abfall an», schreibt er. Gleichzeitig nehme die Zahl von auf dem Boden liegenden, teilweise zerbrochenen Glasflaschen immer weiter zu, «was auch ein Sicherheitsrisiko ist».

Kein Licht und nicht abschliessbar

Doch Schneider stört sich nicht nur am Abfall, der auf den Liestaler Strassen, Plätzen und in den Gassen hinterlassen wird. «Wildpinkler sorgen dafür, dass an einigen Orten ein unangenehmer Geruch in die Nase steigt, was Liestal nicht gut ansteht.» In diversen Gesprächen mit Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern sowie Besucherinnen und Besuchern vernehme er seit Jahren zunehmende Kritik am Umgang mit Abfall und öffentlichen Toiletten während der Liestaler Fasnacht.

Viele Menschen würden sich etwa daran stören, dass es keine anderen Möglichkeiten zur Beseitigung des Abfalls gebe, als diesen auf den Boden zu werfen. Männer wünschten sich mehr Orte, an denen sie ihr kleines Geschäft verrichten könnten und für Frauen sei die Toitoi-Option keine gute Lösung, da sie unter anderem weder über eine Beleuchtung verfügten noch wirklich abschliessbar seien.

Schneider fordert daher, dass neben dem Mehrwegkonzept, das während der Fasnacht gilt, auch das Thema Abfallbehältnisse für die Besucherinnen und Besucher berücksichtigt und realisiert wird. Auch die Toilettensituation soll während der Fasnacht «auf ein akzeptables und für unsere Kantonshauptstadt würdiges Mass verbessert werden».

Um 3 Uhr muss es still sein

Doch damit nicht genug – es überrascht kaum, dass für Domenic Schneider, selber aktiver Fasnächtler, halbe Sachen nicht ausreichen, wenn es um die Fasnacht geht. Zeitgleich hat er ein zweites Postulat eingereicht: Er fordert nicht nur eine saubere, sondern auch eine gastronomiefreundliche Fasnacht.

Denn: Weil immer mehr Restaurants während der Fasnacht geschlossen seien, fänden die Besucherinnen und Besucher kaum noch Platz, um vor oder nach den Umzügen einzukehren. Das Beizenschliessen werde von der Stadt zusätzlich gefördert: Dies, weil laut Fasnachtsverordnung alle Lautsprecheranlagen und Tonverstärker in Kellerwirtschaften und Gastronomiebetrieben um 3 Uhr morgens ausgeschaltet werden müssen. Die wenigen noch fasnächtlich verwurzelten Betriebe würden daher um diese Uhrzeit von den Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern verlassen.

«Für die Anwohner ist die Ruhe aber nur von kurzer Dauer, denn um 4 Uhr beginnt die Stadtreinigung mit ihrer Arbeit mit Laubbläsern und Wischmaschinen», so Schneider. Er wünscht sich, dass der Stadtrat Grundlagen schafft, um die Kellerwirtschaften und Gastrobetriebe an den Fasnachtstagen nicht unnötig einzuschränken.