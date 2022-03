Vorstoss Baselbieter Gastgeber für Geflüchtete aus der Ukraine sollen finanziell entschädigt werden Eine entsprechende Forderung stammt in Form einer Dringlichen Motion aus SVP-Feder. Auch Linke haben Ukraine-Vorstösse vorbereitet.

Wer Geflüchteten ein Zimmer zur Verfügung stellt, soll bezahlt werden, findet SVP-Landrätin Caroline Mall. Anthony Anex / KEYSTONE

100 Franken Nebenkostenpauschale können Baselbieterinnen und Baselbieter beanspruchen, die bei sich zu Hause Geflüchtete aufnehmen. Zu wenig, findet SVP-Landrätin Caroline Mall. Die Solidarität Privater sei vorbildlich und lobenswert, aber: «Ich bin erschrocken, als ich gehört habe, dass man dafür nicht entschädigt wird.» Am Donnerstag reicht sie im Landrat eine Dringliche Motion ein: Die Regierung soll die finanzielle Unterstützung für Gastfamilien bis Ende April lösen.

«Das soll man nicht falsch verstehen», betont Mall, «ohne Freiwilligenhilfe wäre die Schweiz nicht, was sie ist.» In diesem Fall jedoch sei eine Entschädigung mehr als angemessen. Die Geflüchteten erhielten Sozialhilfe, und vom Bund gibt es für den Kanton monatlich 1500 Franken pro aufgenommener Person. Auch die Familien sollten «anständig entschädigt» werden, findet die Landrätin ­– diese müssten sich, auch wenn sie gerne helfen «und dies mit Leib und Seele tun», einschränken.

Die Landrätin sieht einen weiteren Vorteil: Eine Entschädigung könnte motivieren, länger Wohnraum zur Verfügung stellen. «Wir wissen, dass die Schweiz über zu wenig Asylunterkünfte verfügt, sollte sich der Flüchtlingsstrom weiter zuspitzen», schreibt sie in der Motion – man sei auch künftig auf Private angewiesen. Davon könnten die Gemeinden profitieren, da sie weniger Unterbringungskosten hätten, so Mall.

SP und Grüne mit Interpellationen und Fragen

Einen genauen Betrag nennt sie noch nicht, sagt aber auf Anfrage, dass sie sich ungefähr 800 Franken pro Person und Monat und bei Familien einen Pauschalbetrag vorstellen könne. Auf das Zweidrittelmehr, das eine dringliche Motion erfordert, hofft sie zuversichtlich: «Das hat nichts mit Parteizugehörigkeit zu tun, sondern damit, dass man die Solidarität hoch halten will.» Sie erwartet Unterstützung für ihren Vorstoss aus allen Fraktionen.

Mindestens zwei weitere Fraktionen haben sich für die Sitzung vom Donnerstag ebenfalls mit dem Krieg befasst. Die Grünen haben für die Fragestunde drei Fragen eingereicht, in denen es um den Bundesbeitrag für Geflüchtete an den Kanton, das Platzangebot in Gemeinden sowie die Freiwilligenarbeit geht.

Die SP reicht Interpellationen zu Aufenthaltsbewilligungen von russischen Oligarchen sowie zur Stromversorgung im Baselbiet ein. In der Fragestunde kommen Fremdsprachenintegration, psychologische Betreuung geflüchteter Menschen, Umsetzung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland sowie zwei Fragen zur Unterbringung in Gastfamilien zur Sprache.