Vorstoss Keine eigene Statistik für Hassverbrechen – die Baselbieter Regierung will erst Studie abwarten Aus der Beantwortung eines Postulats geht hervor, dass die Regierung derzeit keinen Grund für neue Massnahmen sieht. In der Arbeit gegen rassistische Diskriminierung tut sich hingegen etwas.

Hassverbrechen gegen homo- und transsexuelle Menschen werden im Kanton Baselland nicht statistisch erfasst. Vorläufig bleibt das so. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Der Kanton Baselland wird vorerst keine Statistik zu aggressiven Handlungen gegen homo- und transsexuelle Personen führen. Dies geht aus der Antwort des Regierungsrats auf ein Postulat der SP-Landrätin Miriam Locher hervor, welche forderte, dass solche Fälle festgehalten werden müssten.

Der Grund, so die Regierung: Bevor Massnahmen ergriffen werden, müsse klar sein, wie gross das Ausmass des Problems im Kanton ist. Dazu beteiligt sich die Baselbieter Polizei an der Studie «Swiss Crime Survey 2022» des Kompetenzzentrums für Strafrecht und Kriminologie der Universität St.Gallen. Nur eine solche Opferbefragung vermöge wissenschaftlichen Ansprüchen zu genügen und auch das Dunkelfeld zu erfassen, findet die Regierung. Die Befragungen sollen diesen Frühling durchgeführt und die Ergebnisse Anfang 2023 publiziert werden. Liegen die Daten vor, würde man Massnahmen abklären und gegebenenfalls einführen.

Abgesehen vom Unwissen über das Ausmass des Problems nennt der Regierungsrat weitere Punkte, die gegen eine statistische Erhebung von Hassverbrechen sprechen: Einerseits lasse sich das Tatmotiv nur in einer Einvernahme der Täterschaft ermitteln, diese jedoch hat das Recht, eine Aussage zu verweigern. Auch müssten schützenswerte Daten der Opfer zur sexuellen Orientierung oder Geschlecht erfasst werden.

Koloniale Vergangenheit wird aufgearbeitet

Eine Problematik, gegen die der Kanton mehr zu unternehmen scheint, ist die rassistische Diskriminierung. Auch zur entsprechenden Interpellation der Landrätin Patricia Bräutigam (Die Mitte) liegt nun eine Regierungsantwort vor. In dieser heisst es, dass in den Jahren 2017 bis 2020 je 26 oder 27 Anfragen bei der Beratungsstelle Stopp Rassismus, die beide Basel gemeinsam führen, eingegangen sind. Bei diesen handle es sich unter anderem um das Verhalten von Behörden und behördennahen Institutionen, Fälle im Arbeitsmarkt, in der Nachbarschaft, im schulischen Bereich, im Gesundheitswesen, im öffentlichen Verkehr oder auch um Diskriminierungen im öffentlichen Raum.

Zusätzlich nennt die Regierung einige weitere Beispiele, wie er Rassismusprävention betreibt: so beispielsweise dank des Fachbereichs Integration im Rahmen des Kantonalen Integrationsprogramms, des Swisslos-Fonds, mit welchem der Kanton Projekte unterstützt, die auf das Thema sensibilisieren, oder des Schulsozialdiensts und Jugenddiensts der Polizei.

Zudem beauftragt ein Vorstoss die Regierung, die koloniale Vergangenheit Baselbieter Persönlichkeiten historisch aufzuarbeiten. In der Antwort heisst es: «Die Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte schafft ein Bewusstsein für Sensibilitäten rassistischer Diskriminierung.»