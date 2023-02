Wahlen Baselland Es ist eine schwache Wahlbeteiligung in Sicht Der Kanton liefert keine Zahlen, die Gemeinden tun sich schwer damit. Stichproben liefern noch tiefe aktuelle Wahlbeteiligungen von 21 bis 25 Prozent.

Wer sitzt für die nächsten vier Jahre im Land- und Regierungsrat? Diese Frage interessiert offenbar eher wenige Stimmberechtigte. Bild: Landeskanzlei

Klare Daten zur Wahlbeteiligung im Vorfeld des Wahlsonntags gibt es im Baselbiet nicht. Der Kanton Basel-Stadt beispielsweise macht bei Wahlen und Abstimmungen die jeweils aktuellste Beteiligung anhand der eingegangenen Wahlcouverts öffentlich.

Meiste Gemeinden zählen erst am Wochenende

Stichprobenmässige Nachfragen bei den Baselbieter Gemeinden zeigen zudem: Es gibt nicht eine einzige Handhabe, sondern viele verschiedene. Einige Gemeinden führen kontinuierlich Buch und können, sofern die Gemeindeverwaltung geöffnet hat, die Wahlbeteiligung stets tagesaktuell durchgeben. Andere schätzen die Zahlen bloss ab, gezählt werde am Wochenende, wenn die Wahlkommission arbeite. Wieder andere wollen noch gar keine Zahlen nennen.

Die Gemeindeverwaltung Gelterkinden beispielsweise sprach am Montagnachmittag von gezählten 22 Prozent Beteiligung per brieflicher Abgabe, jene in Sissach von 21,5 Prozent. In Binningen und Reinach wurden die Zahlen auf 22 bis 25 Prozent geschätzt. Pratteln wollte keine Zahlen nennen.

Zahlen lassen auf tiefe Beteiligung schliessen

Das Gros der Couverts treffe erfahrungsgemäss Ende Woche ein und ein Vergleich mit vergangenen Wahlen sei verfrüht, lautet der Tenor. Die vorhandenen Zahlen deuten allerdings bereits auf eine tiefe Wahlbeteiligung hin.

Diese lag im Baselbiet bei den Landratswahlen im 2019 bei 33,9 Prozent und bei den Regierungsratswahlen bei 34,1 Prozent. Ein Vergleich: Bei den Grossratswahlen und Regierungsratswahlen in Basel-Stadt 2020 lag die Wahlbeteiligung bei 43,5 Prozent respektive 47 Prozent.