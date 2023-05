Wahlen 2023 Die Baselbieter Grünliberalen nominieren ihre sieben Kandidierenden für den Nationalrat Alles, was Rang und Namen hat, schickt die Partei im Oktober an den Start. Parteipräsident Thomas Tribelhorn ist der Spitzenkandidat. Die GLP könnte bei den Nationalratswahlen für eine Überraschung sorgen.

Fünf der sieben Kandidierenden der GLP für den Nationalrat: Domenic Schneider, Thomas Tribelhorn, Gian Kamber, Christina Wicker und Daniel Ballmer (v.l.). Auf dem Foto fehlen: Regula Steinemann und Tanja Haller. zvg

Nun ist klar, mit wem die Grünliberalen ins Rennen um die sieben Sitze des Kantons Baselland im Nationalrat gehen: Am Donnerstagabend nominierte die GLP ihren Parteipräsidenten Thomas Tribelhorn (Läufelfingen) zum Spitzenkandidaten. Auf der Liste befinden sich zudem in folgender Reihenfolge: Regula Steinemann (Füllinsdorf), Gian Kamber (Binningen), Manuel Ballmer (Lupsingen), Tanja Haller (Oberwil), Christina Wicker (Reinach) und Domenic Schneider (Liestal).

Mit dem Parteipräsidenten Thomas Tribelhorn, dem Regierungskandidaten Manuel Ballmer und der früheren Landratspräsidentin Regula Steinemann figurieren die Schwergewichte der GLP auf der Liste. Die Landratswahlen im Februar 2023 zeigten, dass die Grünliberalen in der Gunst der Wählerinnen und Wähler stehen. Die Partei konnte ihre Anzahl Sitze im Baselbieter Parlament von drei auf sechs erhöhen, und erreichte damit Fraktionsstärke.

Eine gemeinsame Liste mit der Mitte und der EVP

Diesen Höhenflug will die Partei am 22. Oktober nutzen: Seit Donnerstag ist bekannt, dass schweizweit die Mitte, die EVP und die GLP bei den Nationalratswahlen mit gemeinsamen Listen antreten möchten. Im Baselbiet sind sich die Spitzen der Parteien schon lange einig, warteten jedoch noch eine nationale Strategie ab. Nachdem sich die Mutterparteien fanden, steht einer gemeinsamen Liste nichts mehr im Weg.

Mit der gemeinsamen Liste rückt ein zweiter Sitz neben demjenigen der Mitte-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter in den Bereich des Möglichen. Rechnet man die Wähleranteile der Mitte, der EVP und der GLP bei den zurückliegenden Landratswahlen zusammen, kommt man auf knapp 25 Prozent. Können die Parteien dieses Resultat bei den nationalen Wahlen im Herbst wiederholen, so rückt der zweite Sitz für die Listenverbindung in Griffnähe.