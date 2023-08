Wahlen 2023 Die Grünliberalen wollen das Momentum der kantonalen Wahlen nutzen Die Baselbieter GLP strebt bei den Wahlen vom 22. Oktober den erstmaligen Sitzgewinn im Nationalrat an. Doch auf wessen Kosten? Die Ausgangslage ist knifflig.

Die Kandidierenden der GLP. Gian Kember, Christina Wicker, Domenic Schneider, Thomas Tribelhorn, Regula Steinemann und Manuel Ballmer v. l. n. r. (Tanja Haller war abwesend). Bild: Kenneth Nars / BLZ

2 SVP, 2 SP, je ein Sitz für FDP, Mitte und Grüne: Seit 20 Jahren ist die Sitzverteilung des Baselbiets im Nationalrat unverändert. Eine Einzigartigkeit, die nun ins Wackeln kommt. Denn die Baselbieter GLP, die bei den kantonalen Wahlen im Februar zulegen konnte, will nun auch nach Bundesbern.

Auf der Liste 11 stehen sieben Kandidierende; Thomas Tribelhorn, der Präsident der Baselbieter GLP, die ehemalige Landratspräsidentin Regula Steinemann, Vorstandsmitglied Gian Kember, Manuel Ballmer, Fraktionspräsident der GLP im Landrat, Landrätin Christina Wicker, Domenic Schneider, Vizepräsident der Kantonalpartei und Liestaler Einwohnerrat, sowie Tanja Haller, ehemalige Präsidentin der GLP Frauen Schweiz.

Progressivität trifft Bürgerlich

Das Wahlkampfmotto der GLP lautet Mut zur Lösung. Damit will sie sich klar in der Mitte positionieren. «Wir wollen uns von beiden politischen Extremen distanzieren und versuchen Kompromisse zu erarbeiten», sagt Spitzenkandidat Tribelhorn. Das fällt in der Themenwahl auf. Der Klimaschutz steht im Vordergrund, mit einem Fokus auf erneuerbare und nachhaltige Energien, die auch der Wirtschaft positive Impulse verleihen sollen, womit wir beim zweiten Hauptthema sind.

Die Kandidierenden als Gruppe. Bild: Kenneth Nars / BLZ

KMUs sollen unterstützt und gefördert werden. Die GLP will den Arbeitsmarkt fördern und an den Schwachstellen ausbessern. Dies immer mit der Nachhaltigkeit im Hinterkopf. Doch auch aktuelle Themen werden in Bezug genommen. So fällt der Ukrainekrieg mehrmals, die GLP kritisiert die Neutralität der Schweiz. Auch die geschwächte Beziehung zur EU sieht man als Problem.

Die Autonomie des Menschen ist der GLP ebenfalls ein Anliegen. «Wenn ein Mensch, vor allem ein junger Mensch, nicht darüber reden kann, wie er oder sie sich fühlt, dann ist das eine Schande für die Schweiz», erklärt Domenic Schneider seine Unterstützung für eine liberale Geschlechtspolitik.

Kampfansage an Partnerin

Doch wie will die GLP ihren Mix aus Progressivem und Bürgerlichem in den Nationalrat bringen? Mit dem rechtsliberalen Lager aus SVP und FDP will man sich nicht anlegen. Das linke und das mittige Lager scheinen vielversprechender.

Überträgt man die Ergebnisse der Landratswahlen eins zu eins auf die kommenden Nationalratswahlen, so verlöre das rot-grüne Lager einen seiner Sitze. Eine andere Möglichkeit sieht man bei der Mitte. «Wir hoffen, dass viele Stimmen der aufgelösten BDP zu uns hinüberwandern statt zur Mitte», sagt Tribelhorn. Klar ist, die GLP versucht, die seit 20 Jahren unveränderten Machtverhältnisse im Kanton zu brechen. Offen bleibt, ob es gelingt.