Wahlen 2023 «Die Politik muss sich ein Stück Vertrauen zurückholen» – Maya Graf lanciert das Baselbieter Ständeratsrennen 22 Jahre sind ihr nicht genug. Ihre grössten Trümpfe sieht sie in ihrer langen Erfahrung und der Nähe zu den Menschen. Gerade auch im Duell mit dem FDP-Gegenkandidaten Sven Inäbnit.

Wahlkampfauftakt: Maya Graf trat mit ihrem Unterstützungskomitee im Liestaler Guggenheim vor die Medien. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Die Narrative im Wahlkampf um den einzigen Baselbieter Ständeratssitz wirken absehbar. Maya Graf setzt voll auf ihren reichen Erfahrungsschatz von über 22 Jahren in Bundesbern. Ihr einziger Gegenspieler Sven Inäbnit wird hingegen versuchen, just auf ihre lange Amtsdauer und mögliche Abnützungserscheinungen bei der beliebten grünen Ständerätin hinzuweisen.

Wie Graf diesen Stimmen begegnen will, zeigte sie am Donnerstagmorgen in Liestal, als sie ihren Wahlkampf lancierte und vor die Medien trat. Mit Inhalten. Mit ihrem Netzwerk. Und mit ihrer ungebrochenen Popularität, ihrem Charisma.

Zurücklehnen ist für Graf keine Option

Die 61-Jährige ist zwar nicht mehr jene unbekümmerte Politikerin, die vor zwanzig Jahren durch den Dokumentarfilm «Mais im Bundeshaus» schweizweit Bekanntheit erlangte. Etwas vom Schwung in ihrer Stimme ging verloren – die Überzeugungskraft ist geblieben. Und wie damals schon blickt sie mit ihren wachen Augen ins weite Rund und auf ihrer Stirn bilden sich hin und wieder Konzentrationsfalten. «Die Politik muss sich ein Stück Vertrauen zurückholen», sagt Graf rückblickend auf ihre erste Legislatur als Ständerätin, die durch die Pandemie geprägt war.

Wer dies aus ihrem Mund hört, wird nachdenklich. Denn Graf hat sich über die beiden Jahrzehnte im Baselbiet den Ruf verschafft, den Draht zu den Menschen zu haben, glaubwürdig zu sein. Sie ist jener Typ Mensch, dem jede und jeder gerne ein Occasion-(Elektro-)Auto abkaufen würde. Sie glaubt weiterhin an ein Miteinander: «Wir haben in der Schweiz sehr gute Voraussetzungen, weil die Menschen bis in die Gemeinden einen sehr nahen Zugang zu den Entscheidungsträgerinnen haben.»

Trotz ihrer haushohen Favoritenrolle im Duell mit dem Freisinnigen Inäbnit nimmt die Sissacherin den Wahlkampf sehr ernst. Dies beweist nicht nur das stolze Kampagnen-Budget von 95’000 Franken, sondern auch der seriöse Auftritt der Ständerätin und die breite Entourage, mit der sie in Liestal an die Öffentlichkeit trat.

In Bern baut Graf Mehrheiten

Unaufgeregt und nüchtern strich Graf dabei hervor, wo sie als Ständerätin bisher Akzente setzen konnte und künftig setzen will. Sie nannte etwa die Bedürfnisse der trinationalen Region hervor, für welche sie sich in Bern einsetzt. «Wir müssen immer wieder aufzeigen, warum wir in Bern geregelte Beziehungen mit der EU brauchen.» Graf verwies dabei vor allem auch auf den Ausschluss der Schweiz aus dem Forschungsabkommen Horizon, das insbesondere auf den Bildungs- und Forschungsstandort in der Region Basel negativen Einfluss habe.

Etwas überraschend erwähnte Graf die Klimapolitik erst zuletzt – «mein grünes Herz geht immer mit mir». Womöglich auch, weil für sie als Grüne der Kampf für die Erneuerbaren schlicht selbstverständlich ist. Andere Parteien haben den Handlungsbedarf in diesem Bereich mittlerweile auch erkannt.

Thomas Tribelhorn (links) und Samira Marti (rechts) stehen hinter Maya Graf – bei den Nationalratswahlen werden sie dennoch Konkurrenten sein. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Schwerpunkte will die Grüne zudem in der Infrastrukturpolitik legen und sich für den Ausbau des Nah- und Fernverkehrs starkmachen. Sie nannte auch die kaum mehr bezahlbaren Krankenkassenprämien, deren Verteilung überdacht werden müsse. Und auch die Kita-Vorlage, die sich in Ausarbeitung befindet, will Graf mitgestalten. «Für die Standortattraktivität unserer Region ist es essenziell, dass Eltern bezahlbare Tagesstrukturen haben.»

Diese Vorlage werde im Ständerat einen schweren Stand haben, sagte Graf und verwies auf ihr Netzwerk, das unabdingbar sei, um in der kleinen Kammer im Bundeshaus Mehrheiten zu bilden. Auf diese Art schoss die 61-Jährige zum Wahlkampfauftakt immer wieder mal einen verdeckt, mal einen direkt abgegebenen einen Pfeil in Richtung ihres Gegenkandidaten Sven Inäbnit, der das Bundeshaus als Neuling betreten würde.

Fortschrittliche Stimme im konservativen Ständerat

Einer, der am Donnerstag die grüne Ständerätin am langen Tisch flankierte, war der alt SP-Ständerat Claude Janiak. Auch er unterstrich den Vorteil, den Graf als Bisherige ausweist: «Wer die Mechanismen in Bern verinnerlicht hat, verfügt über einen ganz zentralen Vorsprung in diesem Haifischbecken.»

Nicht nur Janiak, auch alt CVP-Nationalrätin Kathrin Amacker steht entgegen dem offiziellen Entscheid der Mitte-Partei hinter der Grünen. Gemeinsam mit SP-Nationalrätin Samira Marti verwies sie auf Grafs Fähigkeit, in den Eidgenössischen Räten Mehrheiten zu bilden.

Graf selbst will für die Grünen über weitere vier Jahre eine fortschrittliche Stimme im sonst tendenziell konservativ geprägten Ständerat sein. «Es ist nicht so einfach, vorwärtszukommen und dann nicht gleich wieder rückwärts zu gehen», sagt sie. Und vorwärtszukommen, das sei ganz im Sinne des Baselbiets.