Wahlen Baselland Die Kandidierenden für den Regierungsrat im Form-Check Am Gipfeltreffen bei der Handelskammer beider Basel präsentierten sich die Regierungskandidierenden auffallend brav. Der Aufsteiger der letzten Wochen blieb seltsam blass, während ein Chancenloser punktete.

Diese acht wollen in die Baselbieter Regierung (v.l.n.r.): Anton Lauber (Mitte, bisher), Thomas Noack (SP, neu), Kathrin Schweizer (SP, bisher), Sandra Sollberger (SVP, neu), Monica Gschwind (FDP, bisher), Isaac Reber (Grüne, bisher), Thomi Jourdan (EVP, neu), Manuel Ballmer (GLP, neu). Bild: Nicole Nars-Zimmer

Auf dem Podium der Handelskammer beider Basel trafen am Donnerstagabend erstmals überhaupt alle acht Kandidierenden der Baselbieter Regierungswahlen vom 12. Februar aufeinander. Von Handelskammer-Direktor Martin Dätwyler und Präsidentin Elisabeth Schneider-Schneiter vor allem zu wirtschafts- und finanzpolitischen Fragen befragt, interessierte vor allem, welche Unterschiede sich zwischen vier neu antretenden Kandidierenden Sandra Sollberger, Thomas Noack, Thomi Jourdan und Manuel Ballmer herausschälen lassen. Demgegenüber traten die vier Bisherigen als Regierungsteam auf und spielten sich gegenseitig Bälle zu. Wie haben sich die acht Kandidierenden geschlagen? Die bz ist zu folgenden Urteilen gelangt und verteilt folgende Noten:

Sandra Sollberger (SVP)

Bild: Nicole Nars-Zimmer

Die SVP-Nationalrätin wirkte beflissen, am Handelskammer-Anlass einen moderaten Eindruck zu hinterlassen. Zu den Beziehungen mit der EU betonte Sollberger, wie elementar wichtig diese für unsere Region seien. Sie begrüsse, wenn die Verhandlungen wieder aufgenommen würden, allerdings müsse dies «auf Augenhöhe» geschehen. Was immer das auch heissen mag.

Sollberger beging keine groben Patzer, ihre Antworten wirkten allerdings oft etwas beliebig. Zu den steigenden Kosten für die Hochschulbildung sagte die 49-jährige Malermeisterin mit eigenem KMU: «Mir fehlt das unternehmerische Denken in der Wissenschaft. Am Herunterbrechen in die Praxis mangelt es.» Einige Zuhörenden hoben die Augenbrauen, ihre bürgerliche Kollegin und Bildungsdirektorin Monica Gschwind sah sich bemüssigt, als indirekte Antwort auf die Positionierung der Fachhochschule Nordwestschweiz hinzuweisen.

Note: 4

Thomas Noack (SP)

Bild: Bojan Stula

Der SP-Landrat drängte sich in der Achterrunde nicht auf, gab aber auf die ihm gestellten Fragen kompetent und vor allem mit klarer Kante Antwort. So etwa verneinte er, dass im Baselbiet die Einkommenssteuern gesenkt werden sollen, wie dies Finanzdirektor Anton Lauber plant. Und wenn schon, müsse eine weitere Steuerreform ertragsneutral erfolgen, sagte Noack. Zum Potenzial von Wasserstoff sagte der Naturwissenschafter, dass dieser zwar ein wichtiger Baustein in der Energiewende, aber kein Allheilmittel sei, da Umwandlung und Transport seinerseits viel Energie benötige. Zu Baustellen im Bildungsbereich befragt, sagte Noack, dass bei den naturwissenschaftlichen Fächern ein spezielles Augenmerk auf Mädchen zu legen sei.

Der 61-Jährige, der beruflich als Stadtbaumeister Liestals tätig ist, hatte mit seiner klar sozialdemokratischen Agenda auf dem Podium des Wirtschaftsverbands naturgemäss keinen leichten Stand. Sein Auftritt wirkte souverän, wenn auch etwas gar unspektakulär für jemanden, der neu in die Regierung will.

Note: 5

Thomi Jourdan (EVP)

Bild: Nicole Nars-Zimmer

Der 48-jährige EVP-Kandidat hat mit den vielen Plakaten an den Baselbieter Strassenrändern und den auf seiner Website übertragenen «Kaminfeuergesprächen» merklich Schwung in den zuvor lauen Wahlkampf gebracht. Doch ausgerechnet am grossen Gipfeltreffen mit den anderen sieben Kandidierenden blieb Thomi Jourdan blass. Der sonst so agile Ökonom, der sich bei der Handelskammer eigentlich pudelwohl hätte fühlen sollen, konnte kaum memorable Aussagen landen und hielt sich seltsam ruhig.

Auf die Frage, wie der Kanton allfällige Mehreinnahmen durch die OECD-Steuerreform wieder für die Unternehmen einsetzen könne, schlug Jourdan einen Infrastrukturfonds vor. Wofür er von Finanzdirektor Lauber prompt abgekanzelt wurde. Jourdans Aussage, die regionalen Energieunternehmen würden beim Ausbau der Versorgung einen «guten Job» machen, rief heftigen Widerspruch seines Studienkollegen und Mitkandidierenden Manuel Ballmer (GLP) hervor. Ein seltsam uninspirierter Auftritt des Aufsteigers der vergangenen Wochen.

Note: 3

Manuel Ballmer (GLP)

Bild: Nicole Nars-Zimmer

Ausgestattet mit dem Mut des Aussenseiters lieferte der Grünliberale die besten Aussagen des Abends. Zur Energieversorgung sagte der Energieexperte: «Wir haben es in den vergangenen zehn Jahren verpasst, massiv auszubauen. Nun brauchen wir eine Anbauschlacht.» Beim Thema Wasserstoff pflichtete er SP-Kandidat Noack bei, dass derzeit noch nicht genügend erneubare Energie vorhanden sei, um Wasserstoff zu produzieren. Bei der komplizierten Liegenschaftsbesteuerung lieferte er sich mit Finanzdirektor Lauber ein Gefecht auf Augenhöhe. Beinahe.

Der 42-Jährige wirkte wach, frisch, kompetent, allerdings auch etwas undiplomatisch und wenig magistral. Da redete nicht ein künftiger Regierungsrat, aber einer, der die Geschicke der aufsteigenden Kantonalpartei in den kommenden Jahren mitgestalten will.

Note: 5,5

Isaac Reber (Grüne)

Bild Kenneth Nars

Der Baselbieter Baudirektor musste von Gesprächsleiterin Schneider-Schneiter mehrmals ermahnt werden, sich kürzer zu halten. Reber geriet ins Plaudern, schweifte ab, anstatt konzise Antworten zu liefern. Zugleich war der 61-jährige Sissacher der Einzige auf dem Podium, der Humor versprühte und die Zuhörenden zum Lachen brachte. Ein durchzogener Auftritt des amtsältesten Regierungsmitglieds.

Note: 4

Kathrin Schweizer (SP)

Nicole Nars-Zimmer

Für die Baselbieter Sicherheitsdirektorin war es nicht gerade einfach, sich Gehör zu verschaffen: Keine einzige der behandelten Fragen tangierte direkt ihre Arbeit als Direktionsvorsteherin. Die 52-jährige Schweizer stand ihren Amtskollegen bei, ohne selber Akzente setzen zu wollen oder zu können. Die SP-Regierungsrätin verscherzte es sich an diesem Abend mit niemandem, dürfte aber auch kaum neue Wählende hinzugewonnen haben.

Note: 4

Anton Lauber (Die Mitte)

BIld: Nicole Nars-Zimmer

Klar der Taktgeber des Abends. Zu Einkommenssteuern, OECD-Reform und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen befragt, konnte der Finanzdirektor aus dem Vollen schöpfen. Wer Lauber und sein Programm von seinen Reden im Landrat oder von Medienkonferenzen her kennt, wurde allerdings kaum überrascht. Der 61-jährige heimliche Chef der Baselbieter Regierung referierte staatsmännisch wie immer, doch auch etwas uninspiriert.

Note: 5

Monica Gschwind (FDP)

BIld: Nicole Nars-Zimmer

Die 59-jährige Bildungsdirektorin ist nicht die geborene Unterhalterin. Monica Gschwind punktete aber mit sachlich-nüchternen Aussagen in ihren Kerndossiers, den Volks-, Mittel- und Hochschulen. Deutlich wies sie auf die negativen Konsequenzen durch den Ausschluss der Schweiz vom Forschungsabkommen Horizon hin. Gschwind, die zu Beginn ihrer Amtszeit als Regierungsrätin bei öffentlichen Auftritten oft nervös und steif wirkte, handelt Wahlpodien mittlerweile routiniert-cool ab. Botschaft an die Wählenden: ein sicherer Wert in der Regierung.