Wahlen Baselland Falsche Wahllisten für die Landratswahlen verschickt: Wählende in sieben Gemeinden sind davon betroffen Beim Versand der Wahllisten ist es zu einer Panne gekommen. Die Wahlberechtigten in sieben Oberbaselbieter Gemeinden erhielten teilweise Listen eines falschen Wahlkreises.

Wählenden im Oberbaselbiet wurden Wahllisten des falschen Wahlkreises verschickt. KEYSTONE

In sieben Ortschaften erhielten Wählerinnen und Wähler Listen mit Kandidierenden für die Landratswahlen, die sie gar nicht wählen können. Aufgrund einer Panne kam es teilweise zum Versand von Listen eines falschen Wahlkreises. Betroffen sind die Oberbaselbieter Gemeinden Liestal, Lupsingen, Seltisberg, Ziefen, Langenbruck, Reigoldswil und Sissach. Wer merkt, dass ihm falsche Listen zugeschickt wurden, kann diese auf der Gemeinde gegen die richtigen Wahllisten austauschen.

Passiert ist das Missgeschick beim Verpacken der Wahlcouverts. Die sieben Gemeinden, die zu drei unterschiedlichen Wahlkreisen gehören, haben den Auftrag an dasselbe Unternehmen übertragen. «Trotz verschiedener Vorkehrungen bei der Verpackungsfirma kam es zu Fehlern beim Abpacken», schreibt die Baselbieter Landeskanzlei in einer Mitteilung. «So wurde die Landeskanzlei darüber informiert, dass in der Gemeinde Sissach ein Wahlzettel des Wahlkreises Waldenburg zugestellt wurde.» Nach heutigem Kenntnisstand könne die Landeskanzlei nicht ausschliessen, dass in allen sieben Gemeinden diverse Wahlcouverts falsch verschickt wurden.

Schon früher wurden falsche Listen verschickt

Bei der Landeskanzlei rechnet man damit, dass 50 bis 150 falsche Wahlcouverts verschickt wurden. «Aufgrund einer Recherche der Landeskanzlei bei der Verpackungsfirma kommen wir auf diese Zahlen», sagt der 2. Landschreiber Nic Kaufmann. «Aktuell gehen wir nicht davon aus, dass der Umfang des Fehlers grösser ist. Definitiv wissen wir dies aber erst, wenn wir von den sieben Gemeinden und Wahlbüros Rückmeldungen erhalten haben.» Dass einzelne Wählende falsche Wahllisten erhalten haben, sei bei früheren Landratswahlen schon einmal vorgekommen.

Die Landeskanzlei verschickt die Wahllisten an die 86 Baselbieter Gemeinden. Da die Gemeinden im Baselbiet das Wahlregister führen, müssen sie in einem nächsten Schritt die Listen an die Wählenden versenden. Allen Wahlberechtigten in den sieben Gemeinden noch einmal neue Wahllisten zukommen zu lassen, sei laut Kaufmann keine Option. «Das würde zu neuen Schwierigkeiten und zu einer grösseren Verunsicherung bei den Wählenden führen. Es wäre etwa denkbar, dass eine Person zwei Wahlzettel einwirft.»

Gemeinden sollen die Bevölkerung informieren

Das Baselbiet besteht aus zwölf Wahlkreisen. Liestal, Lupsingen, Seltisberg und Ziefen gehören zum Wahlkreis Liestal, Langenbruck und Reigoldswil zum Wahlkreis Waldenburg und Sissach zum Wahlkreis Sissach. Die betroffenen Gemeinden sind aufgefordert, der Landeskanzlei mitzuteilen, ob und wie viele falsche Wahlzettel ausgewechselt wurden. Die Gemeinden sollen die Bevölkerung in den gemeindeinternen Kommunikationskanälen informieren. In der Mitteilung der Landeskanzlei heisst es zudem: «Die Wahlpräsidien der Gemeinden führen bei der Ergebnisermittlung ein Protokoll über die Anzahl falsch eingereichter Wahlzettel.» Damit könne im Nachgang der Wahl das Ausmass des Fehlers eingeschätzt werden.

In Sissach sind einige Rückmeldungen von Einwohnenden eingegangen, denen falsche Listen zugeschickt wurden. «Wir informieren die Bevölkerung über unsere Website, über die Gemeinde-News-App und über den Aushang bei der Gemeindeverwaltung», sagt Gemeindepräsident Peter Buser. Er hat sein Couvert bereits gecheckt und konnte feststellen: «Bei mir ist alles in Ordnung.»