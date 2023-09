Wahlen Das sind die Baselbieter Kandidatinnen und Kandidaten – wir stellen sie vor Lernen Sie die Politikerinnen und Politiker kennen, die sich im Kanton Baselland am 22. Oktober zur Wahl in den Nationalrat stellen. Wir haben die Kandidierenden zu ihrer politischen Meinung befragt.

Für die sieben Nationalratssitze für den Kanton Baselland bewerben sich total 178 Personen. Die 75 Frauen und 103 Männer treten auf 27 Listen an. Die bz Basel hat alle Kandidatinnen und Kandidaten mit fünf Fragen zu sich und ihrer politischen Haltung konfrontiert.

In den Tabellen unten finden Sie die Namen der Politikerinnen und Politiker, die im Herbst bei der Wahl kandidieren, und was sie zu den drängenden Problemen in der Schweiz und im Kanton denken.