Wahlkampf SVP-Landrat Martin Karrer wirbt für Wiederwahl mit Blaulicht und Sirene Automobilisten wunderten sich, als ein mit Wahlwerbung versehener Wagen mit Sondersignal an ihnen vorbeifuhr. Allerdings handelt es sich um einen Privatwagen, den der Feuerwehrkommandant gelegentlich für Einsätze benötigt.

Wahlwerbung auf dem Privatfahrzeug von SVP-Landrat Martin Karrer, der es im Notfall auch für Feuerwehr-Einsätze benötigt. Bild: zvg

Viele Kandidierende für den Landrat machen am eigenen Fahrzeug auf ihre Listen aufmerksam. So auch Landrat Martin Karrer (SVP). Der Pfeffinger hat seine Wahlempfehlung auf die Heckscheibe geklebt. Doch er benötigt sein Auto gelegentlich auch beruflich. Als Kommandant der Berufsfeuerwehr Roche muss er in Notfällen schnell am Ereignisort sein. Dazu darf er Blaulicht einsetzen.

Kürzlich war er auf der Autobahn in Pratteln zu einem Einsatz unterwegs. Andere Automobilisten haben bei seinem Überholen nur Wahlwerbung mit Blaulicht gesehen und waren darüber irritiert, wie sie der bz mitteilen. «Das kann ich nachvollziehen», räumt Karrer ein. Er betont, dass solche Einsätze nur zwischen zehn- und zwölfmal pro Jahr vorkommen. Während der Arbeitszeit nutze er ein Geschäftsfahrzeug. Da er im Wahlkreis Aesch kandidiere, nütze ihm Werbung auf der Autobahn nichts.

Bis jetzt nur positive Rückmeldungen

«Es zeigt aber, dass sich auch Kandidierende aus dem Blaulichtsektor ausserhalb ihres Berufes für die Gesellschaft einsetzen möchten», betont er. Von diesen Stimmen benötige es mehr im Landrat. «Bis jetzt gab es nur positive Rückmeldungen», fasst er die erhaltenen Reaktionen zusammen.

Karrers Arbeitgeber Roche sieht die Sache ebenfalls sehr gelassen. «Wir unterstützen das politische Engagement von Martin Karrer», sagt Sprecher Karsten Kleine. Roche unterstütze auch die politischen Tätigkeiten der anderen Landräte Thomas Eugster und Sven Inäbnit (beide FDP) sowie der städtischen Grossräte Balz Herter und Andrea Knellwolf (beide Mitte).