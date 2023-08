Wahlkampf SVP Solothurn geht mit Mass-Voll ins Bett: Listenverbindung gibt auch im Baselbiet zu reden Die Meldung von dieser Woche wirft hohe Wellen: Die Solothurner SVP wird bei den nationalen Wahlen im Herbst eine Listenverbindung mit der massnahmenkritischen Bewegung Mass-Voll eingehen. SVP-Kantonalpräsident Christian Imark erklärt die Allianz.

Der Coronamassnahmen-Kritiker Nicolas Rimoldi ist Kopf der Bewegung Mass-Voll. Bild: Julien Grindat / KEYSTONE

Die Debatte rund um die nationalen Wahlen wurde in den letzten Tagen in der Nordwestschweiz vor allem von zwei Ereignissen stark geprägt: Erst kündigte die massnahmenkritische Bewegung Mass-Voll an, dass sie gleich mit mehreren Kandidaten und Kandidatinnen in den Wahlkampf ziehen will. Kurz darauf teilte die SVP Solothurn mit, eine Koalition mit Mass-Voll einzugehen.

Dies kam überraschend. In vielen Kantonen kommt das altbewährte bürgerliche Ticket zwischen SVP und FDP zustande. Nicht aber im Kanton Solothurn, wo die FDP der SVP eine Absage erteilte. Die Solothurner SVP setzt nun also im Herbst auf ein neues und wesentlich kontroverseres Ticket. Dies sorgte auch für Verwirrung im Baselbiet. Der Baselbieter SVP-Präsident Dominik Straumann sagte gegenüber der «Basler Zeitung», dass die SVP Baselland nie Kontakt mit Mass-Voll gehabt hätte und er die Massnahmengegner in gewissen Punkten als zu extrem einstufe.

Auch aus anderen politischen Lagern liess die Kritik nicht lange auf sich warten. Wie die Solothurner Juso mitteilt, handle es sich bei dieser Koalition um eine «masslose Fehleinschätzung und Verharmlosung». Auch aus liberaleren Lagern kommt Kritik. Wie der abtretende FDP-Nationalrat Kurt Fluri tweetet: «Listenverbindungen sind nicht bloss wahlarithmetische Übungen, sondern ein Zeugnis gemeinsamer politischer Überzeugungen.»

Eine berechnete Hochzeit mit Mass-Voll

Eine Listenverbindung sei eine «klare Sache» gewesen: Christian Imark ist Präsident der SVP Solothurn. Bild: Bruno Kissling

Etwa zur gleichen Zeit, als die Solothurner FDP bekannt gab, dass sie nicht mit der SVP koalieren wolle, sei bekannt geworden, dass Mass-Voll im Kanton Solothurn mit einer eigenen Liste antreten werde, sagt der Schwarzbube Christian Imark. «Damit war klar, dass eine Listenverbindung für uns ein Thema wird.» Im Parteivorstand sei der Entscheid dann eine «klare Sache» gewesen. Mit 17 gegen 4 Stimmen bei einer Enthaltung wurde die Hochzeit besiegelt.

Doch warum geht die bei nationalen Wahlen klar wählerstärkste Kraft im Kanton Solothurn eine Verbindung mit einer Gruppierung ein, deren Exponenten in der Regel politisch unerfahren sind und deren Aushängeschild Nicolas Rimoldi regelmässig mit fragwürdigen Aktionen auffällt?

Fakt ist: Die Solothurner SVP holte bei den Nationalratswahlen 2015 und 2019 gut einen Viertel der Stimmen. Umfragen deuten derzeit nicht darauf hin, dass sich dies ändern könnte. Somit hätte die Partei ihre zwei Sitze in der grossen Kammer im Trockenen. Dennoch begründet Präsident Imark die Verbindung mit Wahlarithmetik: Die Stimmen für Mass-Voll dürften vor allem der SVP flöten gehen. Und das wolle man verhindern.

Allzu viele Stimmen dürften dies kaum sein. Die drei Kandidaten von Mass-Voll sind öffentlich bisher wenig in Erscheinung getreten und verfügen über keinen politischen Leistungsausweis.

Politologe sieht kleines Risiko für SVP-Strategie

Politanalyst Mark Balsiger schätzt das Potenzial von Mass-Voll im Kanton Solothurn mit 0,5 bis maximal 2 Prozentpunkten denn auch gering ein. Dass die SVP dennoch auf diese Allianz setzt, erklärt Balsiger mit kühler Berechnung. Er glaubt eher nicht, dass SVP-Sympathisanten aufgrund der Listenverbindung im grossen Stil abspringen und den Freisinn oder die Mitte wählen würden. Eine weitere mögliche Reaktion wäre ein stiller Boykott, also gar nicht an den Wahlen teilzunehmen.

Doch auch diese Variante sei wenig realistisch, denn Listenverbindungen seien eine komplexe Angelegenheit und von der Wählerschaft nur schwer zu durchschauen. Inwiefern die inhaltliche Nähe von Listenpartnern den Wählerwillen beeinflusst, sei bisher nicht ausgewertet worden. Balsiger hofft, dass die Nachwahlbefragungen darauf Antworten liefern.