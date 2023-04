Waldenburg Wenn die Energiewende stockt: Elektra Baselland erklärt Fernwärme-Aus In Waldenburg fehlte das Ja der Grossverbraucher: Weshalb es unter diesen Umständen schwierig wird, Fernwärmenetze aufzubauen, warum die EBL Anschlusspflichten dennoch skeptisch beäugt und wer die Leidtragenden gescheiterter Fernwärmenetze sind.

Wie können die Menschen im Stedtli von Waldenburg ihre Liegenschaften künftig heizen? Ein Fernwärmenetz ist vorerst vom Tisch. Bild: Kenneth Nars/Archiv

Ein Holzschnitzel-Fernwärmenetz ist in Waldenburg vorerst gescheitert. Für die Gemeinde ist der 2018 gestartete Prozess mit viel vergebener Mühe verbunden, weshalb sie letzte Woche öffentlich kundtat, sie sei von der Elektra Baselland (EBL) enttäuscht.

Das Beispiel aus Waldenburg zeigt, wo die grosse Hürde bei Fernwärmeverbünden liegt: Wenn die Grossabnehmer nicht mitmachen, fehlt den Energieversorgern die wirtschaftliche Sicherheit. «Wir waren mit den Schlüsselkunden sehr lange in Diskussionen. Wenn wir es nicht schaffen diese zu überzeugen, müssen wir ein Projekt abbrechen», sagt EBL-Geschäftsführer Tobias Andrist zur bz. Die Baselbieter Energieversorgerin realisiert Fernwärmeverbünde erst, wenn sie Zusicherungen hat, dass 60 Prozent der geplanten Heizwärme Abnahme findet.

Viele Einzelkunden stehen nun ohne Lösung da

Oftmals kann die öffentliche Hand mithelfen, dieses Ziel zu erreichen, indem eine Gemeinde entscheidet, ihre eigenen Liegenschaften anzuschliessen. Zusätzlich hoffen Energieversorger jeweils auf die Zusage von Firmen. Private würden eine Absage oft mit wirtschaftlichen Aspekten begründen, sagt Andrist. Ob beim Vergleich mit dem eigenen Wärmesystem immer richtig gerechnet werde, sei dahingestellt. Den Entscheid privater Firmen gelte es zu akzeptieren.

EBL-Chef Andrist ist hingegen skeptisch, was eine Anschlusspflicht betrifft, wie sie im neuen Baselbieter Energiegesetz angedacht ist. Am Schluss müsse der Wärmeverbund wirtschaftlich sein. Er fürchtet, die Pflicht könne in Gebieten gelten, wo Fernwärme nicht rentabel wäre.

Waldenburg hofft nun auf eine andere Energieversorgerin. «Wir haben viele Einzelkunden, die eine neue Lösung brauchen», sagt Gemeindepräsidentin Andrea Kaufmann. Nur wird es ohne die grossen Abnehmer schwierig bleiben.