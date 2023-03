Waldpolitik Einwohner- und Bürgergemeinden arbeiten beim Wald erfolgreich zusammen Was früher undenkbar war, funktioniert mittlerweile immer besser: Einwohnergemeinden finanzieren die Ausgaben der Waldbesitzer mit.

Mehr Zusammenarbeit ist gefragt: Ueli Meyer (Kantonsforstingenieur), Thomas Weber (Regierungsrat), Kaspar Sutter (Regierungsrat), Jeanne Locher-Polier (Gemeinderätin Münchenstein), Christian Banga (Bürgergemeinde Münchenstein), Fredi Hügi (Revierförster). Bild: Nicole Nars-Zimmer

2018 gilt als Kehrtwende in der Waldpolitik. Nach dem historisch trockenen Sommer musste der Hardwald zwischen Muttenz und Birsfelden während mehrerer Monate gesperrt werden, weil die Sicherheit nicht mehr gewährleistet war. Die Ausgaben der Bürgergemeinde Basel für die Wiederherstellung der Sicherheit waren immens. Bereits zuvor forderten die Bürgergemeinden als Waldbesitzer die Einwohnergemeinden dazu auf, sich an den Ausgaben für die Wälder zu beteiligen, weil diese immer mehr als Erholungs- und Freizeitort genutzt werden.

Dass dies mittlerweile funktioniert, zeigt das Beispiel des Forstreviers Arlesheim-Münchenstein. 2018 haben die Einwohnergemeinden Arlesheim und Münchenstein mit den beiden Bürgergemeinden eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen. Diese regelt die finanzielle Beteiligung der Einwohnergemeinden an den Waldleistungen der Bürgergemeinden.

Die Zusammenarbeit laufe erfolgreich, betonten gestern am Waldrand im Gebiet Gruth Münchensteins Gemeindepräsidentin Jeanne Locher (SP) und Bürgerratspräsident Christian Banga. Voraussetzung für ein funktionierendes Zusammenspiel sei ein klar definierter Leistungskatalog und der Dialog.

Bürgergemeinden müssen Mitsprache zulassen

Die Kommunikation habe viele Probleme gelöst und für mehr Verständnis gesorgt, lobt Jeanne Locher. 200’000 Franken an öffentlichen Leistungen sind im Katalog definiert. Zwei Drittel davon bezahlt die Einwohnergemeinde, ein Drittel die Bürgergemeinde. Der Betrag wurde an den Budget-Gemeindeversammlungen nie infrage gestellt.

Dass eine solche Zusammenarbeit gelingt, dafür müssen beide Seiten aufeinander zugehen, meint Ueli Meier, Leiter des Amts für Wald beider Basel. «Die Bürgergemeinde muss anerkennen, dass auch andere mitreden, was in ihrem Wald passiert, und die Einwohnergemeinde muss sich bewusst sein, dass sie auch mitfinanzieren muss. Für beide Körperschaften war dies lange undenkbar,» gibt Christian Banga zu.

Solche Leistungsvereinbarungen würden auch die Kantone entlasten, von denen sonst immer mehr Geld für den Wald gefordert wird, so Ueli Meier. Wie in Münchenstein und Arlesheim funktioniert es gemäss Meier in immer mehr Gemeinden im Baselbiet. Er schliesst nicht aus, dass sich auch vermehrt Private an konkreten Projekten im Wald finanziell beteiligen können und nennt Bike-Trails, Grillstellen und Sitzbänke als Möglichkeiten.

Landschaften als Standortattraktivität

Im Rahmen des Internationalen Tag des Waldes am 21. März riefen gestern in Münchenstein auch die beiden Regierungsräte Kaspar Sutter (SP, Basel-Stadt) und Thomas Weber (SVP, Baselland) die Bedeutung der Wälder in Erinnerung. Der Baselbieter Walddirektor unterstrich die Wichtigkeit der Landschaft als Standortattraktivität, sein Basler Pendant erinnerte daran, dass viele Leistungen des Waldes nicht monetär zu messen seien. Die Energiekrise habe zudem gezeigt, welche Bedeutung Holz als Rohstoff fürs Heizen und Bauen haben kann.