Hitzetag Weil es auf 1138 Meter schön und etwas frischer ist: Immer mehr Touristen von auswärts schätzen die Wasserfallen 2021 wurde neben der Luftseilbahn Wasserfallen ein neuer Erlebnisspielplatz eröffnet. Damit ist der Jura-Höhenzug noch attraktiver geworden, nicht nur für Menschen aus der Region. Sogar aus Übersee fahren die Touristen mit der Gondelbahn hoch.

Die hohen Temperaturen auf der Wasserfallen locken eher zum Runterfahren mit dem Trottinett als zum Hochwandern. Bild: Juri Junkov

Für den Reigoldswiler ist die Sache klar: Die Wasserfallen lägen zu 95 Prozent in den Händen von Touristen. «Wir ‹Locals› kommen höchstens an den Wochenenden oder wenn wir was zu festen haben nach oben», sagt Rolf Dietiker. Als Verkehrsdienstler weist er seit Jahren Autos in die Parkplätze am Fusse der Wasserfallen-Luftseilbahn ein. Auch an diesem Sonntag am zweiten Sommerferienwochende.

Ein Blick auf die Kennschilder gibt Dietiker recht: Solothurner, Zürcher, Basel-Städter sind vor Ort. «Sogar Belgier kommen immer wieder auf Besuch. Oder englischsprachige Besuchende mit BS-Nummern», sagt Dietiker und zeigt uns den letzten freien Parkplatz. Trotz Hitzewarnung ist die Bahn gut besucht, zu Wartezeiten kommt es jedoch nicht.

In den Gondeln ist es drückend heiss, nur wenig Luft dringt durch die kleine Fensteröffnung. Der Weitblick über grüne Tannenwälder und einzelne grasende Kühe – auch sie suchen ein Schattenplätzchen – tröstet übers Schwitzen hinweg.

34 Grad auf 1168 Höhenmetern

Oben angekommen zeigt das Thermometer 34 Grad. Einige zieht es zum Trotti-Verleih – der Fahrtwind verspricht ein wenig Abkühlung. Mit 39 Franken pro Person ist der Trotti-Plausch ein nicht gerade günstiger Spass. «Ich bin das erste Mal auf der Wasserfallen», meint eine Baslerin, die sich mit Freunden eine Abfahrt gönnt.

Im raren Schatten legen zwei Senioren eine Pause ein. Sie seien regelmässig zum Wandern auf der Wasserfallen. «Es ist schon touristischer geworden», meint der Ormalinger Heinz Eckligg, der das den Sprachen anmerke.

«Französisch, Ukrainisch und Englisch hört man mittlerweile viel», sagt Eckligg, der die neue Klientel gut findet. Schliesslich habe man auch immer wieder in die Bahn investiert. Dass die Luftseilbahn auch über die Regionsgrenzen so gut ankomme, freue ihn.

Das «Heidi-Stübli» bewirtet unter der Woche immer mehr Touristen

Auch der Wirt des Restaurants Heidi-Stübli ist zufrieden. «Es läuft nach wie vor super bei uns oben», sagt Patrick Tännler, der sich in einer kurzen Pause den Schweiss von der Stirn wischt. Zwar habe sich das Besucheraufkommen, das während der Pandemie deutlich höher war, wieder normalisiert: «Man merkt, dass es die meisten wieder in die Ferne zieht.» Aber: Auch an diesem überdurchschnittlich heissen Sonntag seien über 1000 Menschen auf der Wasserfallen unterwegs.

Besonders unter der Woche seien mehr Touristen als Einheimische zu Besuch – darunter auch indische und asiatische Besuchende, für die eine Fahrt auf die Wasserfallen zum fixen Programm gehöre. «Sie lassen sich auch nicht von Schlechtwetter abhalten», sagt Tännler, der die Beiz seit neun Jahren führt. «Die Mischung macht’s», meint er.

«Der neue Spielplatz zieht offensichtlich schon,» meint ein Familienvater, dessen Tochter nach einem Mal Rutschen wieder in den Schatten springt. In praller Sonne heizen die Spielgeräte stark auf. Auch den Aufstieg zu den weiteren Berggaststätten wagen nur wenige.

Ausländische Gäste schätzen Gastfreundschaft

Darunter auch eine indische Familie, die in Basel wohnhaft ist und dem Besuch aus Neu-Delhi die Wasserfallen zeigt. Auf die Frage, was sie an dem Ausflugsziel besonders mögen, antworten sie gleichzeitig: «Die Gastfreundschaft und das Wandern.» Letzteres wird in der Folge aber nur wenig getan.

Ein Elternpaar aus der Westschweiz begleitet den in Basel-Stadt wohnhaften Sohn und hofft auf etwas Schatten. Bei einem Brunnen wird kurz aufgetankt. Immerhin schaffen es immer wieder ein paar Besuchende bis zu den Lamas.

Denen scheint die Hitze nichts anzuhaben, sie weiden in praller Sonne. Auch eine Familie auf dem Rückweg vom «Bräteln» trotzt samt mehreren Kindern den hohen Temperaturen: Trotz zunehmendem Touristen-Aufkommen sei die Wasserfallen immer noch bei den Einheimischen beliebt, meint Yves Bandidi aus Zwingen.

Abseits vom Massentourismus in der Bergwirtschaft «Waldweide»

Immer wieder begegnen uns auf dem Weg zur Bergwirtschaft Waldweide, zu deren Küche auch Gäste aus Zürich pilgern, einige «Wasserfallen-Neulinge». «Ich bin Tourist», outet sich Besucher Niko Pallela, der seine Freundin und deren Mutter zum spontanen Ausflug begleitet. Die drei seien von Reigoldswil aus losgewandert und hätten für die Abfahrt Trottis gemietet.

Heisse zwanzig Minuten später ist die Bergwirtschaft Waldweide in Sicht. Sie freue sich über eine gemischte Klientel, meint die Wirtin, die von englischsprachigen Touristen bis zu Reigoldswilern eine grosse Bandbreite an Gästen bewirtet.

Die Luftseilbahn habe mit Kletterpark und neuem Spielplatz an Attraktivität dazugewonnen. Am späten Sonntagnachmittag sind es mehrheitlich Biker und Bikerinnen aus der Region, die in der heimeligen Beiz einkehren. Aber auch ein Paar aus Weil am Rhein geniesst zum Wurstsalat ein kühles Bier.

Man geniesse es aber auch, eher eine Nische statt des Massentourismus zu bespielen, meint die Wirtin, die ein frisches Bananensplit serviert – die Abkühlung, sie ist verdient.