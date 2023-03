Wasserknappheit Baselland braucht 2040 rund 15 Prozent mehr Wasser: So will die Regierung die Versorgung sichern Eine bessere Vernetzung soll ermöglichen, dass Trinkwasser durch den ganzen Kanton geliefert werden kann. Reichen die Massnahmen nicht aus, könnte Wasser saisonal teurer werden.

Wie wird die Wasserversorgung im Baselbiet bei anhaltender Trockenheit gewährleistet? Bild: Gaetan Bally / Keystone

Seit Wochen hat es kaum, mancherorts gar nicht, geregnet oder geschneit. Die Niederschläge blieben schweizweit aus, die drohende Trockenheit im kommenden Sommer bereitet bereits Sorgen. Aktueller könnte das Postulat zur Baselbieter Strategie für den langfristigen Umgang mit Wasserknappheit, zu welcher die landrätliche Umweltschutz- und Energiekommission eben ihren Bericht veröffentlicht hat, also kaum sein.

Verfasst hat das Postulat bereits vor drei Jahren Landrat Marco Agostini (Grüne). Er forderte die Regierung damals auf, ihre Strategie zur Sicherstellung der kantonalen Trinkwasserversorgung für die nächsten 20 bis 30 Jahre aufzuzeigen.

Wasser zum Hoch- und Niedertarif?

Der Regierungsrat betonte, dass der Kanton sich im Rahmen der regionalen Wasserversorgungsplanung seit Jahrzehnten mit der Beschaffung von genügend und qualitativ gutem Trinkwasser beschäftige. Derzeit laufen die Überarbeitungen dieser Planungen für die zehn Wasserregionen des Kantons – und in diesen rechnet man bis 2040 mit einem rund 15 Prozent höheren Wasserverbrauch. Um die Versorgungssicherheit in Trockenzeiten sowie bei Störfällen und Gewässerverschmutzungen zu erhöhen, soll die bestehende Vernetzung der Wasserversorgungen weiter verstärkt werden, so die Regierung. Das Ziel seien durchgehende, leistungsfähige Verbindungen entlang der Talachsen, die Wasser in beide Richtungen liefern.

Im Oberbaselbiet, wo die Wasserressourcen eher knapp sind, müsse etwa in Zukunft vermehrt Wasser talaufwärts gepumpt werden: «Das benötigte Wasser wird dabei jeweils von der unterliegenden Gemeinde angefordert und durch die kommunalen Verteilnetze geleitet», schreibt die Regierung. «Theoretisch kann so in Zukunft beispielsweise Wasser aus der Muttenzer Hard bis nach Gelterkinden oder auch weiter aufwärts fliessen.»

Reichen die Massnahmen nicht aus, könnte es sein, dass im Fall einer Wasserknappheit Trinkwasser saisonal zu verschiedenen Preisen verkauft wird oder Gemeinden Vorgaben erhalten, wie viel Wasser in Spitzenmonaten verwendet werden soll.

Strategie wird derzeit erarbeitet

Die Umweltschutz- und Energiekommission sei sich zu Beginn uneinig gewesen, ob die Massnahmen der Regierung ausreichten, heisst es im Kommissionsbericht. Diskussionen habe es etwa zur Bedeutung und zur Verfügbarkeit des Grundwassers im Hardwald, zur Gefahr durch die Deponien in dessen Nähe, zur Aufgabenteilung zwischen Gemeinden und Kanton sowie zu den Verbindungslinien und der Vernetzung zwischen den Gemeinden gegeben.

Der Kanton habe aber aufzeigen können, dass viele der offenen Fragen mit der Wasserstrategie, die der Kanton derzeit erarbeitet, geklärt würden. Eigentlich auf Ende 2022 angedacht, solle die Strategie nun im April 2023 vom Regierungsrat beschlossen werden, sagt Andrea Bürki, Mediensprecherin der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD), auf Anfrage.

Bestehend aus den drei Teilstrategien Schutz des Wassers, Schutz vor dem Wasser und Wassernutzung umfasse die Strategie sämtliche Bereiche des Wasserkreislaufs. Die Ziele der einzelnen Wasserthemen seien aufeinander abgestimmt und die klimatischen Veränderungen, die zu einer Veränderung im Wasserhaushalt des Kantons führen, berücksichtigt worden.

Die Antworten des Kantons und die Aussicht auf die Wasserstrategie scheinen die Kommission überzeugt zu haben – sie schrieb das Postulat einstimmig ab.