Wassermangel Oberbaselbieter Gemeinden rufen zum Wassersparen auf: Die Dörfer drehen ihre Brunnen ab Für eine Verbesserung der Situation wären mehrere Tage Niederschlag nötig, auf längere Zeit sind aber keine Regentage in Aussicht.

In vielen Oberbaselbieter Dörfern gibt es vorerst keine Erfrischung mehr am Dorfbrunnen, das Wasser ist zu knapp. Symbolbild: Melanie Duchene

Die anhaltende Trockenheit der letzten Wochen führte in den Gemeinden Sissach, Zunzgen, Thürnen, Böckten, Nusshof, Hersberg und Wintersingen zu erhöhtem Wasserverbrauch. Die Gemeinden sind entweder an den Zweckverband Wasserversorgungsgenossenschaft Sissach und Umgebung oder den Zweckverband Regionale Wasserversorgung Wühre angeschlossen.

Da auch in absehbarer Zeit keine wesentlichen Niederschläge zu erwarten sind, bitten die Gemeinderäte der betroffenen Dörfer ihre Bevölkerung um einen sparsamen Umgang mit dem Trinkwasser. So sollen auch weitergehende Massnahmen verhindert werden. Zudem werden Brunnen im Siedlungsraum per sofort abgestellt. Zur Verbesserung der Situation wären mehrere Tage Niederschlag nötig.