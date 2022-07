Wasserqualität Giftiges Chrom in der Birs: Laut Kanton keine Gefahr für Mensch und Tier Im Berner Jura sind 150 Kubikmeter Wasser mit einer toxischen Chromverbindung in die Birs gelangt. Die Baselbieter Behörden geben Entwarnung: Das Wasser sei bis zur Kantonsgrenze bereits stark verdünnt.

Kaum Auswirkungen auf die Wasserqualität im Baselbiet: Die renaturierte Birs bei Reinach. Nicole Nars-Zimmer

Die Meldung sorgte unter Fischerinnen und Fischern in der Region für Aufregung: In Court im Berner Jura gelangte am Freitag giftiges Chrom (CrVI) in die Birs, wobei die dortige Abwasserreinigungsanlage ausstieg. Die Ängste waren nicht eben klein: Welche Auswirkungen hat die giftige Substanz auf die Lebewesen in der Birs im Laufen- und Birstal?

Zumindest keine gravierenden, heisst es nun beim Kanton. Es seien in Court versehentlich 150 Kubikmeter Abwasser mit einer erhöhten Chromat-Konzentration via ARA in die Birs geleitet worden, bestätigt das Amt für Umwelt und Energie (AUE). Während rund zwölf Stunden sei belastetes Abwasser in die Birs geflossen. Da die toxische Substanz aber die biologische Reinigungsstufe der ARA in Court beeinträchtigt hat, sei noch eine Weile mit der Einleitung von ungereinigtem Abwasser (ohne Chromat) in die Birs zu rechnen, schreibt der Kanton am Dienstag auf Anfrage.

Grundwasserpumpwerke im Baselbiet abgestellt

«Aufgrund der Verdünnung bis zur Kantonsgrenze ist im Kanton Baselland nicht mit relevanten Auswirkungen zu rechnen», schreibt das AUE. Schäden für Mensch und Tier seien hier nicht zu erwarten. Vorsorglich wurden aber die Grundwasseranreicherungsanlage in Aesch sowie die birsnahen Grundwasserpumpwerke des Wasserwerks Reinach und Umgebung abgestellt. Auch habe man Wasserproben genommen, wobei die Ergebnisse der Analyse noch ausstehen, hiess es am Dienstag.

Da die ARA in Court nicht vollständig funktioniert, ist derzeit von einem Bad in der Birs trotz der Sommerhitze abzuraten. CrVI kann zu Hautreizungen führen und ist in höheren Dosen krebserregend. Chromat wirkt zudem toxisch auf Mikroorganismen in der biologischen Reinigungsstufe einer ARA. Nun dauert es eine Weile, bis sich wieder aktiver Belebtschlamm entwickelt. In dieser Zeit ist die Reinigungsleistung der ARA reduziert.