Wechsel Forstpersonal-Verband beider Basel erhält neues Präsidium Christian Kleiber übergibt am Donnerstag das Präsidium an Jonas Vögtli und Philipp Zehntner, die den Verband künftig zu zweit führen werden.

Der abtretende Verbandspräsident Christian Kleiber. Bild: Tobias Gfeller

Nach achtjähriger Tätigkeit an der Spitze des Verbands Forstpersonal beider Basel gibt Christian Kleiber an der 111. Generalversammlung vom Donnerstag in Sissach das Zepter weiter. Neu soll der Verband von einem Co-Präsidium geführt werden mit Jonas Vögtli und Philipp Zehntner.

Kleiber, der das Forstrevier Hard führt, macht für seinen Rücktritt die «Vereinbarkeit Beruf, Familie und andere Verpflichtungen» geltend. Der 36-jährige Vögtli ist stellvertretender Betriebsleiter des Forstreviers Angenstein, der 35 Jahre alte Zehntner fungiert als Projektförster bei den Forstbetrieben Frenkentäler.

«Wir sind davon überzeugt, dass wir mit unserem gemeinsamen Engagement und unserer Erfahrung im Forstbereich die ideale Besetzung für das Präsidium des Verbandes sind», schreiben Jonas Vögtli und Philipp Zehntner in den Unterlagen zur Generalversammlung. Sie seien sich der Verantwortung bewusst, die mit dieser Aufgabe einhergehe, und möchten sich mit ganzer Kraft für die Anliegen des Forstpersonals einsetzen.

Neue Lohnempfehlungen für Forstpersonal

Ein Thema an der Generalversammlung werden die Ergebnisse der Befragung über die Löhne sein. Heuer sollen neue Lohnempfehlungen herausgegeben werden. Mit höheren Gehältern will der Verband die Waldberufe attraktiver machen und so dem Fachkräftemangel entgegenwirken sowie die Abwanderung von Forstpersonal in andere Berufsfelder verhindern.

In seinem Jahresbericht weist der abtretende Präsident Christian Kleiber auf die Waldtage hin, welche dieses Jahr unter dem Motto «Wald im Wandel» zum neunten Mal stattfinden, und zwar vom 21. bis 24. September in Brislach.

In zwei weiteren Vorstandschargen des Verbands Forstpersonal beider Basel kommt es ebenfalls zu Wechseln: Nicolas Leu löst Dominik Müller als Kassier ab, Stefan Rudin ersetzt als Zuständiger für die Aus- und Weiterbildung Hans Dettwiler.