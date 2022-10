Wegen Baustelle Einbahnregime im «Strichcode» von Sissach dauert länger Der Probebetrieb in der Begegnungszone hätte Anfang November enden sollen. Nun wird er nahtlos um einen Monat ausgedehnt. Grund ist eine Baustelle, welche die Ergebnisse der Verkehrszählung verfälschen könnte.

In der Sissacher Begegnungszone dauert der Versuch des Einbahnverkehrs nun bis Anfang Dezember. Bild: Roland Schmid (5. September 2014)

Die Testphase für den Einbahnbetrieb in der Sissacher Begegnungszone «Strichcode», die am 5. September begonnen hat und zwei Monate hätte dauern sollen, wird verlängert. Der Gemeinderat hat beschlossen, das Einbahnregime in Ostrichtung ab Sonnenkreuzung bis Abzweigung Alleeweg um einen weiteren Monat bis 6. Dezember aufrechtzuerhalten.

Im Rahmen dieses Probebetriebs waren verschiedene Massnahmen geplant, unter anderem Verkehrszählungen. Derzeit betreibe die Elektra Baselland an der Zunzgerstrasse eine Baustelle, die regelmässig zu «erheblichen Rückstaus» führe und auch den Verkehr auf der Bahnhofstrasse tangiere, schreibt der Sissacher Gemeinderat in einer Mitteilung. Dadurch würden ebenfalls die Resultate der Verkehrszählung beeinflusst.

Verkehrsberuhigung wird angestrebt

Um ein «aussagekräftiges und unverfälschtes Bild» aus den Verkehrszählungen zu erhalten, dauert der Testbetrieb im «Strichcode» nun bis Anfang Dezember. Ziel des Einbahnbetriebs ist, eine Verkehrsberuhigung in der Begegnungszone zu erreichen; insbesondere sollen der Durchgangsverkehr reduziert und mehr Raum für den Fuss- und Langsamverkehr geschaffen werden.