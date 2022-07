Die Witterung bringt ein weiteres Problem: die Kirschessigfliege. Sie wurde aus Asien importiert und liebt das milde und feuchte Klima. Die Essigfliege befällt die reifen Kirschen, und legt ihre Eier darin. Die Larven fressen die Frucht von innen heraus auf. Kilcher sagt: «Die Kirschen müssen bei der Ernte mehrere Male aussortiert werden. So geht viel verloren.» Das Problem: Engmaschige Netze lassen sich nicht an Hochstammbäumen anbringen. Die Bauern können auch keine chemischen Mittel anwenden, da die Früchte so kurz vor der Ernte nicht gespritzt werden dürfen. Gemäss Kilcher arbeitet das Ebenrain-Zentrum gemeinsam mit Forschern an einer Lösung gegen die Kirschessigfliege. Kaolin, ein Löschkalk, liesse sich an die Früchte pudern. Dies hat einen Hacken: Das Kaolin hinterlässt an den Tafelkirschen weisse Spuren, was den Verkauf unmöglich macht. Kilcher sagt: «Als Alternative pflanzen Bauern Apfelbäume an, da die Kirschessigfliege diese weniger angreift.»