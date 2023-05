Weinjahrgang 2022 Da kommen die Weinliebhaber ins Schwärmen ob den Weinen aus der Region Basel/Solothurn Der Weinjahrgang 2022 präsentiert sich überdurchschnittlich – qualitativ und quantitativ. Petrus agierte letztes Jahr grösstenteils nach dem Wunsch der Winzer.

Die für den Staatswein 2023 nominierten zwölf edlen Tropfen. Bild: Simon Tschopp

Lob allenthalben. Über die Weine der Region Basel und Solothurn, die aus den letztjährigen Trauben gekeltert worden sind, können sich alle Weinliebhaber nur freuen. «Der Weinjahrgang 2022 beehrt uns nach drei mageren Jahren mit ansehnlichen Erträgen und schöner Qualität.» Dies das Fazit von Urs Weingartner, dem für die Region zuständigen Rebbaukommissär vom Ebenrain-Zentrum in Sissach. Der Jahrgang 2022 entschädigt für all die Pflegearbeiten der vergangenen Jahre und vermag die verbreitet leeren regionalen Weinlager wieder aufzufüllen.

Boden, Rebstock und Flasche machen noch keinen guten Wein – dazu sind Winzer und Kellermeister gefordert, das Wetter muss ebenfalls stimmen. Weinfachleute sind auch Meteorologen. An der Medienorientierung in Birsfelden zum Weinjahrgang 2022 liess Weingartner das letztjährige Wetter Revue passieren: trockener Beginn, milder Frühling, kaum Frost, warmer bis heisser Sommer, Sonnenstunden weit über und Niederschlag deutlich unter der Norm. Gute Verhältnisse für einen erfreulichen Jahrgang.

Drittbeste Ernte des vergangenen Jahrzehnts

Die Traubenlese setzte bereits Mitte September ein. «Die Erntezeit verkürzt sich tendenziell. Es kommt vieles zusammen», konstatiert Pascal Stocker, Winzer aus Muttenz. Seien es früher sechs Wochen gewesen, so sei man heute auf drei Wochen beschränkt. Ueli Bänninger, der in Aesch einen Rebbaubetrieb führt, berichtet: Die Trockenheit habe man bei Jungreben unterschätzt, beim Wasserhaushalt sei man gefordert. «Der Jahrgang 2022 hat weniger Zucker und dadurch weniger Alkoholgehalt, ist aber gut ausgereift», so Bänninger.

Vereinzelt wurden Rebberge im Unterbaselbiet durch Hagel und Gewitter stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Rebbauern müssen lernen, mit Wetterextremen umzugehen. Dazu stellt Andreas Buser, Präsident des Verbands der Weinproduzenten Region Basel-Solothurn, fest: «Der Winzer muss sich nach dem Wetter richten.»

Mit 843 Tonnen Trauben wurde letztes Jahr das drittbeste Ernteresultat seit 2012 registriert, davon 394 Tonnen Blauburgunder und deren 115 Riesling-Silvaner. Gut 135 Hektaren beträgt die gesamte Weinbaufläche in der Region Basel und Solothurn.

Neue Kategorien bei Staatsweinkürung

Am 13. Juni wird der Staatswein 2023 wiederum im Schloss Ebenrain in Sissach gekürt. Neu gibt es die vier Kategorien Weisswein, Rotwein, Roséwein und Schaumwein. Man ist von der Sortenbildung abgekommen. Eine Fachjury hat aus 51 eingegebenen Weinen je drei für die vier Klassen zur Prämierung von Mitte Juni nominiert. Neu sind ebenfalls die Voraussetzungen, damit Landweine zugelassen werden. Für die Traubenherkunft gilt: mindestens 70 Prozent von AOC-Flächen aus Baselland, und die Weine müssen im Baselbiet oder in Basel-Stadt gekeltert worden sein.

«Mit der Staatsweinkürung wollen wir die Bekanntheit und Qualität der regionalen Weine steigern», führte Lukas Kilcher, der Leiter des Ebenrain-Zentrums, aus und betonte: Wein sei ein wichtiges Kulturgut. Kilcher nannte ein paar weitere Beispiele, wie der Kanton die Landwirtschaft allgemein unterstützt: mit Investitionen, Marketing, Information, Beratung, Monitoring und Öffentlichkeitsarbeit. Aushängeschild ist «Genuss aus Stadt und Land», ein Projekt zur regionalen Entwicklung (PRE).