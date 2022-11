Weiterführende Schulen Wenn das Mathedefizit nicht mehr mit Musik kompensiert werden kann: Im Baselbiet werden neue Promotionsmodelle geprüft Der Landrat beauftragt den Regierungsrat, die Laufbahnverordnung zu überarbeiten. Bildungsdirektorin Monica Gschwind hat bereits eine Arbeitsgruppe darauf angesetzt.

Nicht allen Schülerinnen und Schülern liegt Mathematik gleich gut. Gaetan Bally / Keystone

Es ist eine ernüchternde Tatsache: Zahlreichen Baselbieter Sekundarschülerinnen und -schülern der Niveaus E und P gelingt der Sprung an eine weiterführende Schule wie Gymnasium oder FMS nicht, da sie an den Promotionsbedingungen scheitern.

Für die Landratsmitglieder und Lehrpersonen Jan Kirchmayr (SP) und Anita Biedert (SVP) ist der Grund klar: Während in den ersten beiden Sekundarjahren Schwächen in Kernfächern wie Mathematik, Deutsch, Englisch oder Biologie mit Noten aus dem Bereich Phil. III – Werken, Musik, Sport – kompensiert werden können, ist das für den Übertritt an die nächste Stufe nicht mehr möglich.

Nur geringer Widerstand

Der Landrat überwies am Donnerstagnachmittag zwei Postulate von Kirchmayr und Biedert an die Regierung, um die Laufbahnverordnung zu überarbeiten und neue Promotionsmodelle zu evaluieren. Der Kernauftrag dabei: Fächer der Bereiche Phil. I und II sollen schon ab der ersten Sekklasse nicht mehr mit Phil. III kompensiert werden können.

Welches Modell dabei genau zur Anwendung kommen soll, definierte der Landrat nicht. Bildungsdirektorin Monica Gschwind begrüsste das Anliegen. Es sei bereits eine Arbeitsgruppe am Thema dran. Widerstand gab es nur von wenigen Landrätinnen und Landräten. Sie fürchten um die Bedeutung der kreativen Fächer, vor allem der Musik.