Weltkulturerbe Ein neues Museum für Augusta Raurica: Baselbieter Landrat überweist Vorstoss Die Römerstadt Augusta Raurica, Aushängeschild des Baselbieter Kulturerbes, ist auf gutem Weg, Unesco-Weltkulturerbe zu werden. Der Landrat hat ein Postulat überwiesen, das den Bau eines neuen, modernen Museums fordert.

Eine Schulklasse besucht das damals neue Römerhaus in Augusta Raurica, im Jahr 1956. Jetzt soll es ein neues, modernes Museum vor Ort geben. Bild: Archäologie Baselland

Die antike Römerstadt Augusta Raurica ist für das Baselbiet eine der wichtigsten historischen Einrichtungen überhaupt. Die 44 v. Chr. gebaute Stadt, die rund ums Jahr 200 mit 10’000 Einwohnern ihren Höhepunkt erlebte und 80 Jahre später niederging, ist eine der umfangreichsten und besterhaltenen antiken Stätten der Schweiz. Die Stätte soll möglichst bald zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt werden – das hat der Baselbieter Landrat bereits 2009 beschlossen.

Jetzt hat der Landrat zudem ein Postulat überwiesen, in dem die Regierung beauftragt wird, ein Projekt für den Bau eines neuen, hochmodernen Museums zu prüfen. Mehrere Elemente auf dem Weg zur Qualifizierung als solches Weltkulturerbe seien bereits erfolgt, schreibt SP-Landrat Christoph Hänggi in seinem Postulat. Ein aktueller Meilenstein sei bereits die Realisierung des Sammlungszentrums, das 2023 mit der Auflösung diverser dezentraler Sammlungsdepots abgeschlossen werde.

Ein modernes Museum, das internationalen Ansprüchen gerecht wird

Ein Schritt hin zur Unesco: Blick hinter die Kulissen des neuen Sammlungszentrums in Augusta Raurica vom Mai 2023. Bild: Kenneth Nars

Nun gehe es darum, ein modernes Römermuseum einzurichten, das «den gestiegenen Anforderungen an eine solche auch international renommierte Kulturinstitution gerecht werden würde», so Hänggi. Der Postulant ist selbst Museumsleiter und kennt die Rahmenbedingungen; er verantwortet das nationale Museum für Musikautomaten in Seewen.

Der Landrat überwies das Postulat am Donnerstag mit grosser Mehrheit und 73 Ja zu fünf Nein-Stimmen. Die Regierung wird nun prüfen und berichten, wie baldmöglichst ein Projekt für ein neues Museum gestartet und die entsprechenden Investitionskosten in die Investitionsplanung aufgenommen werden können.