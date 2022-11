Wettbewerb Von der Schnapsbrennerei zum Wohnhaus: Altes Weinlager in Nuglar erhält die Solothurner Architekturauszeichnung Die Architektin Lilitt Bollinger wird am Mittwochabend in Grenchen prämiert. In ihrer Wohngemeinde Nuglar hat sie eine für das Dorf historisch bedeutende Liegenschaft umgebaut.

Im Alten Weinlager in Nuglar wohnen heute sechs Parteien. zvg

Die dreiköpfige Jury hat entschieden: Der Umbau einer einstigen Schnapsbrennerei in Nuglar zu einem Atelierwohnhaus ist das beste Architekturprojekt der vergangenen drei Jahre im Kanton Solothurn. Die Nuglarer Architektin Lilitt Bollinger konnte sich gegen 34 Konkurrentinnen und Konkurrenten durchsetzen. Im Kunsthaus Grenchen erhält sie am Mittwochabend die Architekturauszeichnung des Kantons Solothurn.

Die Architektin Lilitt Bollinger. nebelfrei.org

Alle drei Jahre führen das Solothurner Kuratorium für Kulturförderung und der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein Solothurn den Wettbewerb «Priisnagel – Architekturauszeichnungen Kanton Solothurn» durch. Bei der neunten Ausgabe wurden Projekte berücksichtigt, die zwischen Juni 2019 und Mai 2022 realisiert wurden. Durch die Auszeichnung des Projektes aus Nuglar wolle man dem Umstand Rechnung tragen, dass Lilitt Bollinger ihr Ziel erreichen konnte. Der Kanton Solothurn schreibt dazu in einer Mitteilung:

«Der Anspruch der Architektin, die Vergangenheit und Geschichte des alten Lagers zu bewahren, ist gelungen.»

Dass das markante Gebäude weiterhin zum Dorfbild gehört, sei dem Um- und Aufbau des Wohnatelierhauses zu verdanken.

Im Gebäude sind sechs Wohnungen entstanden

Einst wuchsen in und um die Schwarzbuben-Gemeinde Nuglar rund 10'000 Kirschbäume. Seit 1956 gehörte die Schnapsbrennerei von Urs Saladin zum Dorfbild. Das Wahrzeichen mitten im Ort, neben der Schule das grösste Gebäude, schloss in den 1990er-Jahren und stand anschliessend lange leer. Mit dem Umbau änderte sich dies.

Heute befinden sich in der Liegenschaft sechs Wohnungen. «Wie das alte ist auch das neue Gebäude ein massiges Volumen», heisst es in der Mitteilung. «Raumhohe Verglasungen öffnen die Wohnungen nach Ost und West und sorgen dafür, dass die 14 Meter langen und rund viereinhalb Meter schmalen Räume licht und leicht wahrgenommen werden.» Ein modulares System erlaube ein einfaches Aus- und Weiterbauen des Wohnraums.

Dank eines modularen Systems können die Wohnungen ausgebaut werden. zvg

Ehemaliges Wandbild aus dem Weinlager als Fassade

Die nicht dotierte Auszeichnung ist für Lilitt Bollinger «eine schöne Anerkennung für meine Arbeit», wie sie auf Anfrage sagt. Der Umbau sei auf Eigeninitiative der Architektin geschehen.

«Mir fiel das leer stehende Gebäude auf und ich wandte mich an Hürzeler Holzbau AG in Magden. Gemeinsam entwickelten wir den Umbau.»

Bollinger, die selbst nicht in der Liegenschaft wohnt, war es wichtig, die Geschichte der Räumlichkeiten spürbar zu machen. Dies geschah etwa durch ein ehemaliges Wandbild aus dem Lager, das nun als Fassade dient.

Die Jury des Wettbewerbs setzt sich aus ausserkantonalen Expertinnen und Experten zusammen. In diesem Jahr gehörten ihr die Architektin Ulrike Schröer aus Burgdorf, der Holzbau-Ingenieur Peter Makiol aus Beinwil am See und der Landschaftsarchitekt Stephan Herde aus Winterthur an. In der Vergangenheit wurden bereits mehrfach Projekte aus dem Schwarzbubenland prämiert: unter anderem der Umbau eines Wohnhauses in Büsserach, die Erweiterung des Schulhauses in Erschwil und zwei Einfamilienhäuser in Dornach.