Wettbewerbskommission Happige Busse für die Deponie Höli: Wegen Verstoss gegen das Kartellgesetz muss sie eine Million Franken bezahlen Sie habe ihre Aktionärinnen und Aktionäre gegenüber anderen Unternehmen jahrelang bevorzugt, heisst es in der Mitteilung der Wettbewerbskommission des Bundes. Deswegen büsst sie die Deponie Höli Liestal mit einer Million Franken.

Die Deponie Höli nimmt nicht wiederverwertbaren Bauabfall auf. Archivbild: Kenneth Nars

Die Deponie Höli Liestal nehme eine marktbeherrschende Position in der Branche der nicht wiederverwertbaren Bauabfälle ein. Da sie ihren Aktionärinnen «zu deutlich tieferen Preisen (Vorzugskonditionen) als Nichtaktionäre Abfallmaterial deponieren» liess und Material von Nichtaktionären vorübergehend nicht annahm, nutzte die Deponie ihre Vormachtstellung aus. Dies schreibt die Wettbewerbskommission des Bundes (Weko) in einer Mitteilung am Dienstagmorgen.

Durch die höheren Kosten für Nichtaktionärinnen entstand diesen ein Wettbewerbsnachteil. Sie büsst das Baselbieter Unternehmen daher wegen Verletzung des Kartellgesetzes mit einer Million Franken. Die Weko habe in ihrem Entscheid berücksichtigt, dass die Deponie Höli sich selbst angezeigt und so zur Klärung des Falles beigetragen habe.

Die privatrechtliche Aktiengesellschaft steht im Mehrheitsbesitz der Bürgergemeinde Liestal. Ebenfalls sind mehrere private Bau- und Logistikfirmen beteiligt. (bz)