Wetterbilanz Trotz heftigem Unwetter in der Stadt: Gewittermonat Juli brachte viel mehr Regen im Oberbaselbiet Das Oberbaselbiet bekam im zweiten Sommermonat durch Gewitterzellen überdurchschnittlich viel Wasser. In der Stadt Basel brachten die vielen Unwetter hingegen verhältnismässig wenig Niederschlag.

Auch Basel traf es hart. Dem Unwetter vom 11. Juli fiel eine 125-jährige Buche im Schützenmattpark zum Opfer. Bild: Zvg

Der Monat Juli brachte in den beiden Basel wettertechnisch eine grosse Bandbreite: Hitzetage, heftige Gewitter und ein markanter Temperaturrückgang auf das Monatsende hin. Dies ändert jedoch nichts daran, dass die Juli-Durchschnittstemperatur an der Messstation in Rünenberg mit 19,8 Grad gleichwohl 1,2 Grad über dem langjährigen Mittel (1991-2020) lag.

Die Niederschlagsmengen waren derweil im zweiten Sommermonat des Jahres im Oberbaselbiet deutlich ergiebiger als in Basel. So hinterliess das unvergessene Gewitter vom 11. Juli in der Stadt mehr Schaden, als es Niederschlag brachte. Die zahlreichen ausgerissenen und zerstörten Bäume in den Stadtpärken Schützenmatt und Kannenfeldpark fielen den Winden mit Spitzen von 85 Stundenkilometern zum Opfer. Die Regenergüsse blieben mit 6,6 Millimeter in dieser Nacht jedoch spärlich.

Der Zufall sorgt für grosse Unterschiede

Im Oberbaselbiet waren die Niederschlagsmengen über den Monat Juli gesehen gross: An insgesamt 19 Tagen mit Niederschlägen fielen in Rünenberg insgesamt 151,9 Millimeter – in Basel-Binningen waren es bloss 96,8 Millimeter, also nicht einmal halb so viel.

Die grosse Differenz ist dem Zufall geschuldet: Der Monat Juli war ein typischer, gewitterreicher Sommermonat und offensichtlich ergaben die Gewitterzellen im Oberbaselbiet deutlich höhere Niederschlagsmengen. Rünenberg erreichte durch die vielen Gewitter 140 Prozent der Niederschlagsmengen, die gemäss langjährigem Mittel (1991-2020) der Norm entsprechen. In Basel-Binningen waren es bloss 79 Prozent der Norm.