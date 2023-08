Wetterkapriolen Was der nasse Frühling für die Region Basel bedeutet: Wir haben mit Gewinnern und Verlierern gesprochen Seit Wochen präsentiert sich dasselbe Bild: Der Frühling will und will einfach nicht einkehren. Ist es einmal ein paar Tage in Folge schön, ist es bald schon wieder kühl und es regnet. Während sich die einen über das viele Nass freuen, warten die anderen sehnlichst auf besseres Wetter. Gewinner und Verlierer geben Auskunft.

Der Rhein lädt derzeit bei Regen und erhöhtem Wasserstand nicht zum Schwimmen ein. Bild: Kenneth Nars

«Der Bauer wünscht sich Regen, der Wanderer Sonnenschein.» So lautet angeblich ein altes chinesisches Sprichwort. Ein Sprichwort, geeignet für zwei Dinge: einerseits, um den Unterschied zwischen professioneller Naturnutzung oder deren Freizeitgebrauch zu betonen; andererseits, um den aktuellen Frühling zu beschreiben.

Denn während der Bauer das feuchtfröhliche Frühlingserwachen feiert, muss der Wanderer heuer räudige Regenwochen aussitzen. Doch die beiden sind nicht die Einzigen, die etwas zum Wetter zu sagen haben. Was bedeutet der nasse Lenz für die verschiedenen Akteure in der Region?

Der Frühling durch die Brille des Försters

Förster Simon Tschendlik freut sich über den vielen Regen. Bild: Kenneth Nars

«Für den gestressten Wald ist das Regenwetter eine willkommene Verschnaufpause», sagt Simon Tschendlik. Fest hält der Co-Betriebsleiter der Forstbetriebe Frenkentäler ausserdem Folgendes: Die oft trockenen Sommer seit 2018 haben in den Wäldern massive Schäden hinterlassen. Insbesondere Tannen, Föhren und Buchen leiden am meisten unter den selteneren Niederschlägen. Er freut sich über das verregnete Wetter und hofft, dass sich genug Reserven sammeln, um den Sommer ohne weitere Schäden überstehen zu können.

Mengenmässig hat es die vergangenen Jahre eigentlich genug geregnet, um den Wald zu wässern. Das Problem ist, dass die Regengüsse seltener und intensiver werden: «Stellen Sie sich vor, Sie könnten in nur einem Monat für das ganze Jahr essen. Dann würden Sie verhungern.»

Für Klagen über schlechtes Wetter hat der Förster kein offenes Ohr. Dass es im Frühling viel regnet, findet er normal. Die letzten Jahre seien nur aussergewöhnlich sonnig und trocken gewesen. Wir seien entsprechend verwöhnt worden und hätten uns an den Klimawandel gewöhnt.

Doch auch für Tschendlik mengt sich in den vielen Regen der ein oder andere Wermutstropfen: Die Arbeiten im Wald gehen bei Nässe weniger leicht von der Hand. Und der aufgeweichte Boden macht es schwer, Fahrzeuge zu nutzen. Einzelne Aufgaben müssen deswegen auf trockenere Zeiten warten. «Trotzdem wünsche ich mir einen nassen Sommer.» Um die trockenen Jahre zu kompensieren.

Die Buvetten-Betreiberin gibt die Hoffnung nicht auf

Eva Wenger konnte in diesem Jahr die Oetlinger Buvette oft nicht öffnen. Bild: Kenneth Nars

Entlang der Rheinpromenade in Basel begegnet man zahlreichen Buvetten. Bei sommerlichen Temperaturen und Sonnenschein wimmelt es dort oft von Besucherinnen und Besuchern. Viele nutzen aber auch die Gelegenheit, Getränke und Snacks zu kaufen und diese anschliessend am Rhein zu geniessen.

Bei Regenwetter sieht die Situation jedoch völlig anders aus. Die meisten der acht Buvetten am Rhein öffnen gar nicht erst, wenn Regen angesagt ist. So auch bei der Oetlinger Buvette, die am Kleinbasler Rheinufer zwischen der Johanniter- und der Dreirosenbrücke liegt. «Seit der Eröffnung Mitte März hatten wir rund die Hälfte der Tage offen», sagt Eva Wenger. Sie betreibt die Buvette seit zwölf Jahren gemeinsam mit ihrem Bruder Simon Baudenbacher. Wenger musste in den zurückliegenden Wochen feststellen: «Im Vergleich zum letzten Jahr fiel der Frühling für uns bisher ins Wasser.»

Ein weiteres gastronomisches Standbein neben der Oetlinger Buvette haben die Geschwister nicht. Dementsprechend stark spüren sie die finanziellen Einbussen, sollte ihre Buvette über längere Zeit nur sporadisch Besuchende begrüssen können. Wie alle Buvetten-Betreiber wünscht sich auch Eva Wenger einen möglichst warmen Frühling und danach einen langen Sommer, der dazu einlädt, sich draussen aufzuhalten. Die Saison der Oetlinger Buvette dauert bis Mitte Oktober. Deshalb lässt sich Wenger vom verhaltenen Beginn nicht demotivieren: «Wir sind optimistisch, dass der Sommer auch in diesem Jahr irgendwann Einzug hält.»

Die Wetterwünsche eines Bauern

Landwirt Marc Brodbeck kann derzeit eine Lobeshymne auf das Wetter halten. Bild: Roland Schmid

«Wir nehmen das Wetter, wie’s kommt», sagt Marc Brodbeck ruhig und so schicksalsergeben wie ein Stein. Der Landwirt baut in Buus Weizen, Raps sowie Gerste an und betreibt Milchwirtschaft. Seine Lobeshymne auf das Wetter, sofern es denn eine ist, fällt knapp aus: Sehr «wüchsig» sei es in diesem Jahr.

Darunter versteht der Landwirt feuchtes und warmes Wetter, wovon das Pflanzenwachstum angeregt wird – «wüchsig» eben. Er versteht zwar, wenn der Regen vielen zum Hals raushängt. Er aber freut sich, wenn die Natur sich freut. Und das tut sie nach dem trockenen Winter ohne Zweifel.

Auch vom Umstand, dass er wegen der Nässe das Gras noch nicht mähen kann, lässt er sich die Laune nicht verderben. Zwar muss er demnächst einmal heuen, um seine Milchkühe zu versorgen. Und damit das Gras genug nachwachsen kann, um dieses Jahr ein zweites Mal gemäht zu werden. Aber er weiss: «Zwei Heueten sind noch nie zusammengekommen.»

Wäre das Wechselspiel der Witterung ein Wunschkonzert, so würden für den Landwirt auf zwei Tage Regen stets vier Tage Sonne folgen, worauf wiederum Regen fiele. Aber Brodbeck ist nicht wählerisch: «Wir nehmen wirklich alles. Alles, nur keinen Hagel!»

Der Blick eines Wasserversorgers

Fritz Sutter hofft, dass in Reigoldswil die Rohre halten. Bild: Roland Schmid

Nach zwei Wochen ohne Regen wird der Zufluss aus den Quellen über Reigoldswil schon dünner. Nach zwei trockenen Monaten muss das Trinkwasser eingeteilt werden. Entsprechend erfreulich ist der niederschlagsreiche Frühling für Fritz Sutter. Als Gemeindepräsident ist er verantwortlich für die Wasserversorgung.

Die hohe Lage, nahe der Juragipfel, lässt den Menschen in Reigoldswil nicht viel Boden, durch den das Wasser sickern kann, bevor es die Reservoirs des Dorfes speist. Zwei Stunden nach einem Niederschlag strömt das Regenwasser bereits aus der Quelle.

Aus den trockenen Sommern der letzten Jahre hat das Dorf eine Lehre gezogen und eine dritte Quelle erschlossen. Dennoch ist die Gemeinde auf regelmässigen Regen angewiesen: Die 1500 Einwohnerinnen und Einwohner verbrauchen zwei Millionen Liter Wasser pro Woche.

Entsprechend gross ist die Hoffnung Sutters, dass auf den feuchten Frühling kein trockener Sommer folgen möge. Mindestens so gross wie sein Wunsch, dass die Rohre dicht halten: «Rohrbruch und Trockenheit wären eine schreckliche Kombination.»

Badi-Betreiber beklagt den schlechten Saisonstart

Trotz schlechten Wetters hat Christian Stäubli nicht vor, die Öffnungszeiten des «Gitterli» einzuschränken. Bild: Roland Schmid

Im Gartenbad Gitterli in Liestal sind seit der Eröffnung am 6. Mai vor allem die Hardcore-Schwimmer anzutreffen. «Einen derart schlechten Saisonstart hatten wir selten», sagt Christian Stäubli, Geschäftsführer der Sport- und Volksbad Gitterli AG. Das Besucheraufkommen in den ersten Tagen bezeichnet er als «sehr bescheiden». Im Gegensatz zu anderen Badis in der Region Basel habe man auch kein temperiertes Wasser in den Becken. Für die meisten Besucherinnen und Besucher sei das Wasser erst ab einer Temperatur von 20 Grad interessant.

Trotz des holprigen Starts haben die Betreibenden nicht vor, die Öffnungszeiten einzuschränken. Stäubli findet: «Die Menschen sollen merken, dass die Badi offen ist.» Die Musik spiele im Schwimmbad selbstverständlich in den Monaten im Hochsommer. «Aber auch im Mai konnten wir schon rund 8000 Besuchende verzeichnen.» In einem durchschnittlichen Mai fänden um die 4000 Personen den Weg ins «Gitterli». Perfekt wäre das Frühlingswetter für das Gartenbad, wenn es meist warm und sonnig ist, es aber auch hin und wieder regnet. «Die Gartenanlagen brauchen Wasser.» Zu viel Nass wie jetzt sei auch nicht gut, da dadurch der Rasen kaum gemäht werden könne.

Das Personal, das derzeit nicht mit der Badeaufsicht beschäftigt ist, wird anderweitig eingesetzt. «Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können mehr Zeit in die Gartenpflege und technischen Arbeiten investieren.» Christian Stäubli zeigt sich zuversichtlich: «Die Saison ist noch lang.»