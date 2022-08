Wettingen/A1 / Buchs/ZH Autofahrer aus dem Baselbiet missachtet Haltezeichen und vor flieht vor Polizei Ein Autofahrer missachtete am frühen Samstagmorgen auf der A1 das polizeiliche Haltezeichen und flüchtete. Die Nachfahrt endete in Buchs/ZH mit einer Kollision. Der Lenker war stark betrunken.

Der BMW fiel einer Patrouille der Kantonspolizei Aargau am Samstag, 20. August 2022, kurz nach 4.30 Uhr auf der A1 durch seine unsichere Fahrweise auf. Als ihn die Polizei stoppen wollten, gab der unbekannte Lenker Gas und flüchtete.

Der Fahrer war betrunken. zvg

Gefolgt von der Polizeipatrouille verliess er die Autobahn bei Wettingen und setzte die Flucht in Richtung Regensdorf weiter. Beim Bahnhof in Buchs/ZH konnte ihm die Patrouille den Weg abschneiden. Beim Versuch, daran vorbeizufahren, stiess der BMW gegen das Heck das Polizeiautos und blieb dann stehen.

Der Lenker liess sich in der Folge widerstandlos festnehmen. Verletzt wurde niemand. Am BMW sowie am Polizeiauto entstand beträchtlicher Schaden. Wie sich zeigte war der 24-jährige Mann aus dem Baselbiet stark alkoholisiert.

Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Während die Kantonspolizei Zürich die genauen Umstände der Kollision klärt, führt die Kantonspolizei Aargau ihre Ermittlungen rund um die verschiedenen Verkehrsdelikte. Sie nahm dem dem 24- jährigen Neulenker den Führerausweis auf Probe ab. (has)