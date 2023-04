Widerstand 222 Personen unterzeichneten Petition gegen Umzug der Reigoldswiler Gemeindeverwaltung Auf den Umzug der Verwaltung soll verzichtet werden, fordert eine Petition, die am Montag der Exekutive von Reigoldswil übergeben worden ist. Der Gemeinderat meint: «Die geplante Verlegung ist eine gute Lösung.»

In dieses Gebäude mit der einstigen Filiale der Basellandschaftlichen Kantonalbank soll Reigoldswils Gemeindeverwaltung auf Anfang 2024 einziehen. Bild: Roland Schmid

Ein sechsköpfiges Petitionskomitee wehrt sich gegen den Entscheid des Gemeinderats, die Verwaltung vom jetzigen Gemeindezentrum in eine Liegenschaft am Dorfplatz zu verlegen. Es hat gestern am Montagabend eine Petition mit 222 Unterschriften der Exekutive übergeben. Laut Initiantin Eliane Rudin-Felber, die auch Gemeindeverwalter-Stellvertreterin ist, stammen «sicher 90 Prozent der Unterschriften von Reigoldswiler Stimmberechtigten».

Ihre Forderung sei, dass dieser Umzug nicht stattfinden dürfe, es bestehe «absolut keine Dringlichkeit und kein Plan, wir sehen keinen Sinn dahinter», betont Rudin. Das Gebäude bleibe vorläufig noch bestehen, die Nebenkosten blieben. «Dazu kommt die Miete für die neuen Räumlichkeiten.» Das Komitee erwarte vom Gemeinderat eine schriftliche Stellungnahme.

Gemeindepräsident Fritz Sutter: «Unter der Gürtellinie»

«Wir akzeptieren die Petition und nehmen sie ernst. Zu ihr werden wir zu gegebener Zeit Stellung beziehen», erklärt Gemeindepräsident Fritz Sutter. Dieser ist vom Widerstand gegen den Umzug der Gemeindeverwaltung nicht überrascht. «Aber die Art und Weise gibt dem Gemeinderat schon zu denken, das geschieht auch unter der Gürtellinie», spricht Sutter Klartext. Es werde teils unsachlich und auf Personen bezogen argumentiert.

Reigoldswil müsse wegen seines strukturellen Defizits Kosten sparen und unter anderem die Verwaltung verkleinern. «Für den Gemeinderat ist die geplante Verlegung eine gute Lösung.» Der Umzug ist auf Anfang des kommenden Jahres geplant. Ein solcher Entscheid liegt in der Kompetenz des Gemeinderats.