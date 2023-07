Widerstand Birsfelder Komitee will keine 5G-Antenne in der Nähe der Schule In Birsfelden wehrt sich ein Anwohnendenkomitee gegen eine von Sunrise geplante Mobilfunkantenne im Dorfzentrum. Für eine Sammelbeschwerde wurden innert bloss zehn Tagen rund 630 Unterschriften gesammelt.

Der grosse Schulplatz befindet sich ganz in der Nähe des Gebäudes, wo Sunrise eine Mobilfunkantenne errichten will. Bild: Kenneth Nars

Im Dorfzentrum von Birsfelden am Baumgartenweg unweit einer Schule und eines Kindergartens will der Telekommunikationsanbieter Sunrise eine Mobilfunkantenne errichten. Dagegen erhebt ein Anwohnendenkomitee Einsprache. Der Widerstand ist durchaus bemerkenswert: Die Sammeleinsprache, die am Montag beim Baselbieter Bauinspektorat eingereicht wurde, haben laut Komitee 632 Personen aus Birsfelden und dem angrenzenden Basler Lehenmattquartier unterschrieben. Dies zeige eindrücklich: Birsfelden wolle keine weitere Strahlenbelastung durch eine überrissene und nicht optimal gelegene 5G-Antenne im Zentrum.

Mobilfunkantennen wenn schon auf Hochhäusern aufstellen

Das Komitee «Antennenalarm Birsfelden» führt für den Widerstand eine Reihe von Gründen an: Die Liegenschaft am Baumgartenweg, auf der die Antenne aufgebaut werden soll, sei von gleich hohen Häusern umgeben, was anerkanntermassen als suboptimal gelte. Wegen der geringen Gebäudehöhe sei nicht gesichert, dass die Strahlungsgrenzwerte konsequent eingehalten werden können, argumentiert das Komitee.

Die Einsprechenden verweisen darauf, dass im Zentrum von Birsfelden mehrere Hochhäuser geplant sind. Und diese wären für Mobilfunkantennen weitaus geeigneter. Der Bedarf und optimale Standorte von Antennen müssten im Rahmen der Umgestaltung des Dorfzentrums mit der Bevölkerung abgesprochen werden, argumentiert das Komitee. Es zweifelt zudem daran, dass für eine weitere Antenne – es wäre total die 14. auf dem Gemeindegebiet Birsfeldens – überhaupt eine Notwendigkeit besteht. Gemäss Angaben des Gesuchstellers Sunrise sei Birsfelden bereits heute gut mit 5G abgedeckt. Die Anlage bringe für die Bevölkerung keinen Vorteil – im Gegenteil: Die Gebäude im Umfeld würden wegen der Antenne einen Wertverlust erfahren.