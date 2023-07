Wirtschaft Baselbieter Biotech-Firma in Not – Evolva aus Reinach könnte verkauft werden Die einst als Hoffnungsträgerin gehandelte Biotech-Firma Evolva in Reinach ist klamm. Nach mehreren Strategie-Anpassungen könnte das Unternehmen allenfalls sogar verkauft werden, wenn jetzt nicht die nötige Liquidität aufgetrieben werden kann.

Blick ins Innere der Reinacher Biotech-Firma Evolva anlässlich einer Betriebsreportage. Jetzt wird ein Verkauf wahrscheinlich. Bild: Kenneth Nars

Die Biotech-Firma Evolva in Reinach sitzt in der Klemme. Das Unternehmen ist auf die Forschung an naturnahen Zusatzstoffen spezialisiert, von denen es auch einige zur Marktreife schafften. Jetzt aber hat die Firma Geldnot. Nach mehreren strategischen Anpassungen benötigt Evolva die stolze Summe von mindestens 5.25 Millionen Franken, um nicht Ende Jahr den Laden dichtmachen zu müssen.

Wie das Unternehmen in einer Ad-hoc-Mitteilung vom Freitag schreibt, wird deshalb am 24. August eine ausserordentliche Generalversammlung in Basel stattfinden. Grund ist ein Finanzierungsabkommen mit der Nice & Green SA, dem Finanzpartner von Evolva. Die Nice & Green verhandelte im Juni ein neues Abkommen, was einen «unmittelbaren Notfall» für Evolva generiert hatte, wie das Unternehmen weiter schreibt.

Ein Verkauf wird damit wahrscheinlich

An der ausserordentliche Generalversammlung sollen daher die Aktionäre über eine Erhöhung des bedingten Kapitals abstimmen. Kommt die Erhöhung nicht durch, könnte Evolva im laufenden Jahr via Nice & Green nur 1.5 Millionen Franken statt die nötigen mindestens 5.25 Millionen Franken abrufen. Das stelle die Fortführung der Gesellschaft ab Ende Jahr in Frage, heisst es.

Eine mögliche Konsequenz wäre ein Verkauf von Evolva an einen der Mitbewerber auf dem Markt. Wie das Portal «Finanz & Wirtschaft» bereits Anfang Juli schrieb, kämen als mögliche Käufer andere Hersteller von Aromen und Duftstoffen wie Givaudan oder IFF in Frage, die entweder bereits in ähnlichen Feldern tätig oder bereits Kunden von Evolva sind. So ist zum Beispiel IFF ein Abnehmer des in Reinach entwickelten Vanillins. Der Schweizer Aroma-Riese Givaudan wiederum stellt ebenfalls Produkte auf Fermentationsbasis her.