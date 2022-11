Wirtschaft Damit endlich etwas geht: Kanton soll Boden in Salina Raurica kaufen Seit Jahren möchte der Kanton Baselland gute Firmen in die Ebene zwischen Pratteln und Augst locken – bisher mit wenig Erfolg. Nun hat ein Landrat eine Idee, wie man die Blockade lösen könnte.

Trotz aller Anstrengungen ist Salina Raurica auch nach 20 Jahren weitgehend eine noch landwirtschaftlich genutzte Fläche. Denise Stöckli

Seit über 20 Jahren wird in Salina Raurica geplant. Fast so alt ist die Hoffnung, dass sich auf diesem Entwicklungsgebiet von nationaler Bedeutung zwischen Pratteln und Augst namhafte Firmen ansiedeln. Die konkreten Ergebnisse aller Anstrengungen sind bescheiden: Coop hat 2017 ein Produktionszentrum gebaut, und demnächst ist die Kantonsstrasse vom Rhein an die Autobahn verlegt – «that’s it», so fasst es der Landrat Rolf Blatter (FDP) in einem Postulat zusammen, das er neulich eingereicht hat.

Er schlägt der Baselbieter Regierung grad vor, wie man die Firmenansiedlungen in Salina Raurica vorantreiben könnte: Der Kanton solle den Boden des Entwicklungsgebiets Salina Raurica kaufen, ganz oder teilweise, um ihn besser vermarkten zu können. Blatter sagt:

«Salina Raurica ist attraktiv, die Lage und die Erschliessung sind gut.»

Doch es erläutert den Haken: Derzeit müssen potenzielle Interessenten umständlich mit verschiedenen Landeigentümern verhandeln, bevor sie bauen können. Denn der Boden in Salina Raurica gehört grösstenteils drei Besitzern: der Firma Roche, dem Kanton Baselland und der Gemeinde Pratteln.

Und vor allem sind ihre Parzellen stark zersplittert. Eine grössere Firma würde fast notgedrungen Flächen beanspruchen, die verschiedene Besitzer haben. Landumlegungen sind nicht vorgesehen, ist von der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion zu erfahren.

«Handelbarkeit» der Parzellen ist entscheidend

Blatters Idee ist deshalb: Gehören grössere Flächen dem Kanton, kann dieser eine professionelle, effiziente Arealentwicklung lancieren und «die Quote von neuen Ansiedlungen endlich und signifikant erhöhen», wie er in seinem Vorstoss schreibt, den er mit seiner Fraktion abgesprochen hat.

Blatter geht es um die «Handelbarkeit» der Parzellen, wie er sagt: Dass eine Firma bei Bedarf rasch, also ohne langwierige Verhandlungen mit mehreren Landeigentümern, zugreifen und bauen kann. Wichtig ist ihm: Der Kanton soll keinesfalls zum Grossgrundbesitzer werden, sondern nur in Vorleistung gehen. Sobald eine Firma sich ansiedeln will, soll der Boden an diese verkauft werden.

Der Kauf würde den Kanton wohl einiges Geld kosten, mit einem gewissen Risiko. Blatter ist überzeugt: «Es wäre eine gute Investition.»

Denn das Modell, das er vorschlägt, ist nicht neu – und es kann aufgehen. So hatte der Kanton Aargau das Sisslerfeld im angrenzenden Fricktal vor vielen Jahren erworben. Das Wirtschaftsgebiet entwickelt sich inzwischen zum Schweizer Silicon Valley, unter anderem dank der Firma Bachem, die dorthin zieht – und nicht nach Salina Raurica, das auch zur Diskussion stand. Blatter sagt:

«Die Firma investiert dort eine Milliarde Franken, mit der Option auf eine weitere Milliarde. Das ist ein Riesengewinn.»

Ähnlich wie der Aargau handelte der Kanton Solothurn, dem in Luterbach die Flächen gehört hatten, auf denen 2018 Biogen einzog. Bei der Standortförderung Baselland will man sich wie üblich nicht zu konkreten politischen Vorstössen äussern. Leiter Thomas Kübler sagt nur:

«Sicher ist es für ein Unternehmen immer einfacher, nur einen Ansprechpartner zu haben – es sei denn, die verschiedenen Landbesitzer haben ein gemeinsames Verständnis, was sie mit ihrem Boden tun wollen.»

Und er geht davon aus, dass sich in Salina Raurica Roche, Kanton und Gemeinde Pratteln einig sind.