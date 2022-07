Krieg in der Ukraine Wohn- und Schulraum für ukrainische Geflüchtete: Basel-Stadt plant erste temporäre Wohnsiedlung 140 ukrainische Geflüchtete sollen in der ersten Basler Containersiedlung auf dem Erlenmattareal untergebracht werden können. Bezugsbereit ist sie frühestens im ersten Quartal 2023.

Frühestens im ersten Quartal 2023 können 140 ukrainische Geflüchtete in einer temporären Wohnsiedlung auf dem Erlenmattareal untergebracht werden. Hier zu sehen: Eine ukrainische Frau mit ihren Kindern auf dem Weg ins Bundesasylzentrum Basel. Nicole Nars-Zimmer (24.03.2022)

In seiner Sitzung am Dienstag beschloss der Basler Regierungsrat, dass mit der Bauplanung der ersten Siedlung für ukrainische Geflüchtete auf dem Erlenmattareal begonnen werden soll. Geplant sind Wohnbauten für maximal 140 Personen und ein Schulhaus mit vier Räumen. Die Bauten könnten frühestens im ersten Quartal 2023 bezogen werden, wie der Kanton mitteilt. Mitte Mai hat der Regierungsrat rund 5 Millionen Franken gesprochen für Containerwohnungen, in denen insgesamt 600 Geflüchtete untergebracht werden sollen.

Bisher sind rund 1'600 Geflüchtete aus der Ukraine in Basel-Stadt angekommen, laut Prognose des Bundes werden es bis Ende Jahr 3'000 sein. Um zu vermeiden, dass sie aufgrund des knappen Wohnraumes in unterirdischen Zivilschutzanlagen untergebracht werden müssen, seien nun Wohnsiedlungen geplant, deren Nutzung auf ungefähr drei Jahre befristet werden soll, so der Kanton in seiner Mitteilung. Mit der Siedlung auf dem Erlenmattareal konkretisiert sich nun die Planung.

Zwei weitere Standorte werden geprüft

Der Regierungsrat beschloss an seiner Sitzung ausserdem, zwei weitere Standorte prüfen zu lassen für den Fall, dass eine zweite temporäre Wohnsiedlung nötig sein sollte: das Areal Bäumlihof in Basel und das Stettenfeld in Riehen. Letzterer werde in Absprache mit dem Riehener Gemeinderat geprüft.