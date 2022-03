Rückendeckung im Abstimmungskampf Baselbieter Heimatschutz befürwortet neuen Ortskern für Birsfelden In einer gestrigen Medienmitteilung hat sich der Verein für die Neugestaltung des Zentrums ausgesprochen. Damit unterstützt er nicht nur die Befürworter, sondern will auch sein Nein-Sager-Image verändern.

Soll umgestaltet werden: Der Birsfelder Ortskern. Kenneth Nars / BLZ

Wer den Baselbieter Heimatschutz kennt, dürfte von seiner gestrigen Medienmitteilung zur Birsfelder Zentrumsplanung überrascht worden sein. Seinem Zweck enstprechend wird der Verein besonders häufig mit Einsprachen aktiv, wenn er den Erhalt wertvoller Kulturgüter als bedroht ansieht. Seine jüngste Medienmitteilung überrascht darum.

Vom Nein-Sager zum aktiven Befürworter

In seiner Mitteilung lobt er den neuen Birsfelder Ortskern, gegen den erfolgreich das Referendum ergriffen wurde, als «bestqualifiziertes Beispiel» für eine Verdichtung gegen innen. Die «städtebaulich gut gesetzte» Überbauung werde Birsfelden nicht nur ein längst verdientes Ortszentrum geben. Anstatt eines unwirtlichen Parkfelds entstehe auch ein identitätsstiftender Platz mit einer «massstäblich adäquaten» Randbebauung.

Auf Anfrage erklärt Ruedi Riesen, Präsident des Baselbieter Heimatschutzes: «Das Projekt ist gut an die Umgebung angepasst. Die Gebäude sind zum Beispiel nicht höher als die umliegenden Häuser.» Es handle sich ausserdem um eine Verdichtung, wie sie auch in der Umgebung vorherrsche.

Dass der Heimatschutz besonders häufig durch Ablehnung neuer Projekte von sich reden macht, bestreitet Riesen nicht, betont aber gleichzeitig: «Wir waren nie grundlos gegen ein gutes Projekt. Es ist leider so, dass Gemeinden und Investoren das nötige Fingerspitzengefühl manchmal etwas vermissen lassen.» Mit seinem neuen Auftreten wolle sich der Verein um eine neue Wahrnehmung bemühen, sagt dessen Präsident: «Das Engagement für die Zentrumsplanung in Birsfelden reiht sich in diese Bemühungen ein.»

Referendum hat wenig Aussicht auf Erfolg

Das Argument der Gegnerschaft, wonach der neue Ortskern zu wenig Grün- und Freiraum vorsehe, versteht Riesen nicht: «Es macht keinen Sinn, mitten in Birsfelden ein Biotop zu pflanzen. Birsfelden hat genügend guten Wohnraum im Grünen.» Der Architekt geht davon aus, dass die Einschätzung des Expertengremiums Heimatschutz nicht nur bei den Parteien, sondern auch in der Bevölkerung Gewicht habe. «Die Planung wurde von den Zuständigen vorbildlich durchgeführt. Ich gehe davon aus, dass das Projekt von der Bevölkerung deutlich angenommen wird.»

Anders sieht die Sache selbstredend Hans-Peter Moser vom Referendumskomitee für ein grünes Zentrum Birsfelden. «In dem im Birsfelder Anzeiger veröffentlichen Bericht des Heimatschutzes fehlt nach unserer Meinung eine sachliche Beurteilung auch negativer Aspekte.»

Moster beklagt den Verlust historischer Bausubstanz und von Wohnungen. Dennoch macht er sich keine Illusionen über seine Chancen: «Dass sich der Heimatschutz so positiv zugunsten dieser extremen Verdichtung einsetzt, wird sicher bei vielen Stimmberechtigten bei der Stimmabgabe berücksichtigt.» Definitiv über das Projekt entscheiden wird Birsfelden am 27. März.