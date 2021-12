CH Media Video Unit

Zeugenaufruf Tötungsdelikt in Lampenberg – Täter auf der Flucht Kurz vor 22 Uhr in der Nacht auf Dienstag wurde der Polizei gemeldet, dass es in einem Einfamilienhaus in Lampenberg (BL) zu einem Schuss gekommen sei. Dabei ist ein 54-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der Täter war beim Eintreffen der Polizei bereits verschwunden. Er wird gesucht.

Die Polizei sperrte den Tatort in Lampenberg ab. Juri Junkov / bz

In einem Einfamilienhaus in der 500-Seelen-Gemeinde Lampenberg (BL) kam es in der Nacht auf Dienstag kurz vor 22 Uhr zu einer Schussabgabe. Die Kantonspolizei Baselland bestätigt in einer Mitteilung, dass es sich bei dem Vorfall um ein Tötungsdelikt handelt. Die Patrouillen der Polizei seien umgehend ausgerückt. Im Einfamilienhaus fanden sie einen 54-jährigen Mann tot auf.

Dieser Mann wird gesucht. BIld: zvg / Polizei BL

Vom mutmasslichen Täter fehlt die Spur. Dieser konnte trotz umgehend eingeleiteter grossräumiger Fahndung nicht festgenommen werden. Gesucht wird ein junger Mann mit schlanker Statur. Er sei ungefähr 188 cm gross und habe zum Tatzeitpunkt eine dunkelblaue Winterjacke, schwarze Hosen und schwarze Schuhe getragen.

Personen, welche den mutmasslichen Täter gesehen haben, werden gebeten sich umgehend via Notrufnummer (112/117) mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Zudem sollten sie ihn keinesfalls ansprechen.

Der genaue Tathergang ist Gegenstand der aufgenommenen Ermittlungen durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft.

Update folgt...