Zu wenig Wasser Fische sind gestresst: Diese Abschnitte der Birs sind nun für Badende und Haustiere gesperrt Das heisse Wetter senkt die Wasserpegel und hebt die Temperaturen im Rhein an. Die Fische tummeln sich deshalb in kälteren Gewässern. Um die durch den wenigen Platz schon gestressten Fische zu entlasten, ist nun das Baden in und das Betreten des Unterlaufs der Birs für Mensch und Tier verboten.

Den Fischen wird es zu warm und zu eng. Nun soll ein Betret- und Fischereiverbot der Birs helfen. Symbolbild: Melanie Duchene / Keystone

Die Wasserstände der Bäche und Flüsse bleiben tief. Die Fische weichen deshalb in kältere, sauerstoffhaltigere Gewässer wie den Unterlauf der Birs aus. Dort leben jedoch nun viele Fische auf kleinem Raum. Das führe bei den bedrohten Arten Nasen, Äschen und Junglachsen zu einem Dichtestress, schreiben beide Basel in jeweils einer Mitteilung. Eine Besserung sei trotz Regen nicht in Sicht. Deshalb hat man zur Entspannung der Fische ein Bade- und Vertretungsverbot für Mensch und Haustiere am Unterlauf der Birs beschlossen.

Hier, wo die Birs bei Birsköpfli in den Rhein mündet, darf aktuell nicht mehr gebadet werden. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Das Verbot gilt ab morgen Freitag, 12 Uhr an folgenden signalisierten Stellen: zwischen der Birsmündung in den Rhein und der Redingbrücke

zwischen der Brücke beim Restaurant Crazy Horse bis zum Kraftwerk Neue Welt

zwischen der Trambrücke in der Hofmatt und der Heiligholzbrücke in Münchenstein

Den Entscheid, ein Verbot zu verhängen, fällte die Fischereibehörde des Kantons Baselland in Abstimmung mit den zuständigen Stellen in Basel-Stadt und mit der Einwohnergemeinde Birsfelden. Ausdrücklich erlaubt bleibt das Baden und Fischen im Rhein sowie ausserhalb der definierten und signalisierten Birsabschnitte. (bz)