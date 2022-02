Zubringer Allschwil-Bachgraben Ein politischer Shitstorm entlädt sich über dem Tunnelkomitee Egal, ob von Regierung oder Standortgemeinde, Links oder Rechts: Das bürgerliche Komitee «Bachgraben plus» erntet für die Idee einer zweiten Tunnelröhre bei der Erschliessung des Allschwiler Entwicklungsgebiets Hohn und Verwünschungen.

Baselbieter Regierung und Standortgemeinde sind überzeugt: Nur mit der vorliegenden Zuba-Variante lassen sich die Verkehrsprobleme rund um Allschwil lösen – hier der tägliche Stau auf der Zufahrt via Hegenheimerstrasse. Archiv/Nicole Nars-Zimmer

Nach dem Sturmtief Roxana fegte gestern ein politischer Orkan durch die Region. Auslöser war die Absichtserklärung eines neu gebildeten bürgerlichen Komitees «Bachgraben plus», welches beim Bau des Zubringers Bachgraben-Allschwil (Zuba) die Errichtung einer zweiten Tunnelröhre fordert. Morgen Donnerstag entscheidet der Landrat über einen 15,9-Millionen-Franken-Planungskredit für die Variante mit nur einer Tunnelröhre.

In einer aussergewöhnlich scharfen, beinahe schon beispiellosen Reaktion verurteilte die Baselbieter Regierung am Dienstag das Vorgehen der involvierten bürgerlichen Landrätinnen und Landräte. So bezeichnete der Regierungsrat den Inhalt einer «Wettbewerbsumfrage», welche das Komitee vergangene Woche an 50'000 Baselbieter Haushalte versendet hatte, als «irreführend», «unstatthaft» und «unlauter».

Nicht nur sei darin verschwiegen worden, dass eine zweite Tunnelröhre ebenfalls ausschliesslich auf Basler Boden gebaut werden müsste. Auch würde die austarierte Ein-Tunnel-Variante vom Komitee fälschlicherweise als ungenügende «Schmalspurlösung» dargestellt.

In ihrer umfangreichen Medienmitteilung argumentiert die Baselbieter Regierung, dass allfällige Neuverhandlungen mit dem Stadtkanton und Frankreich über eine zweite Tunnelröhre zu jahrelangen Verzögerungen führen würden, wenn nicht sogar zur vollständigen «Vereitelung» der weit fortgeschrittenen Lösung der Allschwiler Verkehrsprobleme. Gleichzeitig würden damit die Pläne für die Erschliessung des Bachgrabengebiets mit dem öffentlichen Verkehr torpediert.

Die vorliegende Ein-Tunnel-Variante könne den bis 2040 prognostizierten Strassenverkehr bewältigen. Dagegen würde eine zweite Tunnelröhre mit Mehrkosten von rund 300 Millionen Franken das vom Bund geforderte positive Kosten-Nutzen-Verhältnis aus dem Lot bringen; was wiederum den Bund dazu verleiten könnte, die Beteiligung an einem Drittel der Baukosten zu verweigern.

Im Landrat droht eine unheilige Allianz

Mindestens ebenso erbost über den Alleingang des Komitees zeigte sich am Dienstag die Gemeinde Allschwil. «Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, wie man zum jetzigen Zeitpunkt mit einer solchen Idee kommen kann, nachdem wir mit beiden Kantonen und Frankreich so lange auf eine umsetzbare Lösung hingearbeitet haben», echauffierte sich Gemeindepräsidentin Nicole Nüssli:

«Das fragile Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Partnern wird jetzt grob fahrlässig aufs Spiel gesetzt, ohne dass mit der Gemeinde Rücksprache genommen wurde.»

Die Freisinnige liess auch sonst kein gutes Haar am Vorgehen der Komiteemitglieder, mit denen sie teilweise die Parteizugehörigkeit teilt: «Darüber kann ich nur lachen, wenn man die Bevölkerung mittels eines Wettbewerbs zur Teilnahme an einer solchen Umfrage animieren muss.» Schliesslich warnte Nüssli vor handfesten politischen Konsequenzen:

«Das Risiko einer unheiligen Allianz im Landrat ist jetzt gross.»

Sollten am Donnerstag im Parlament fundamentale linke Strassengegnerschaft und Tunnel-Lobby eine Mehrheit bilden, würde die Rückweisung des Projektierungskredits die von der Regierung befürchtete jahrelange Blockade bedeuten.

Während Komitee-Mitglied und SVP-Fraktionschef Peter Riebli sein Vorgehen am Dienstag nochmals als «zukunftsgerichtet» verteidigte, appellierte Mitte/GLP-Fraktionspräsident Simon Oberbeck an die Fraktionsdisziplin der Landratsmitglieder, sich im Sinne der Regierung hinter den Projektierungskredit zu stellen.

Für den SP-Landrat und Allschwiler Gemeinderat Andreas Bammatter ist klar, dass «die SP eine zweite Tunnelröhre bestimmt mit aller Macht bekämpft. Die unveränderte Zuba-Vorlage dagegen wird im Landrat eine Mehrheit erhalten.» In Bammatters Augen macht das Bachgraben-Komitee «jetzt kurz vor dem Entscheid im Landrat alles kaputt, was zuvor mühsam erarbeitet wurde».

Generalangriff des VCS aufs Projekt

Ähnlich äusserte sich am Dienstag die Basler SP-Co-Präsidentin Lisa Mathys im «Regionaljournal» von Radio SRF. Mit einer Tunnelröhre habe man sich noch einigermassen abfinden können, da im Gegenzug die oberirdische Bachgraben-Erschliessung mit Velo und Tram ausgehandelt wurde. Zwei zusätzliche unterirdische Strassenspuren brächten aber das Projekt aus dem Gleichgewicht.

Für den VCS und dessen grüne Co-Präsidentin Lea Steinle lieferte das Bachgraben-Komitee die Steilvorlage, um das ganze Zuba-Projekt mit einer Initiativdrohung anzugreifen. Schliesslich habe sich die Bevölkerung von Basel-Stadt noch nie zum Zuba äussern können und Strassenprojekte in der Vergangenheit stets abgelehnt. Selbst mit nur einer Röhre widerspreche Zuba der Basler Verkehrspolitik und den Klimazielen von Paris. So heisst es in der VCS-Medienmitteilung:

«Aus Sicht von Basel-Stadt bringt der Zuba kaum Verbesserungen, dafür Baulärm, mehr Autoverkehr und Kosten. Die Entlastung der Quartiere, die vom vielen Autoverkehr aus dem Bachgrabengebiet betroffen sind, lässt sich mit dem Tram lösen.»

Es ist durchaus denkbar, dass sich am Donnerstag im Landrat noch unentschlossene Baselbieter Grüne und SP-Mitglieder dieser Haltung anschliessen.