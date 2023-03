Umsteigen bitte: In Lausen warten Cars und transportieren die Reisenden nach Liestal. Video: Michael Meury

Es war ein Chaos. Am Donnerstagnachmittag kam es bei der Baustelle am Bahnhof Liestal zu einer technischen Störung an der Bahnanlage. Es stellte sich heraus, dass ein Stellwerkkabel beschädigt worden war. Zugreisende zwischen Basel und Olten mussten mit Ausfällen, Umleitungen und Verspätungen rechnen, zwischen Liestal und Laufen wurde ein Bahnersatz mit Bussen eingesetzt.

Am Tag danach fuhr zumindest die S3 von Basel wieder bis Liestal. Am Morgen standen in Liestal Bahnangestellte in Leuchtwesten auf dem Perron und gaben verzweifelten Pendlerinnen und Pendlern Auskunft. Viele konsultieren ihre Smartphones.

Beim Busbahnhof standen die Ersatzbusse bereit: doppelstöckige Reisecars aus allen möglichen Ecken der Schweiz. Am Morgen früh sei er von Glarus hergefahren, erzählt ein Carfahrer, während sich die Masse in sein Fahrzeug drückt. «Jetzt gibts Pingpong Liestal-Lausen und am Nachmittag fahr ich wieder heim», sagte er. Grössere Auswirkungen hatte die Störung auf die Reisen beim Fernverkehr. Seit Freitagmittag fahren die Züge wieder wie gewohnt.