Umsteigen bitte: In Lausen warten Cars und transportieren die Reisenden nach Liestal. Michael Meury

Wer von Basel nach Olten unterwegs ist und die News verschlafen hat wird bei der Einfahrt in Liestal von einer Durchsage überrascht: Aufgrund einer technischen Störung müssten alle Reisenden Richtung Lausen in Liestal aussteigen und auf Bahnersatz umsteigen.

Am Donnerstagnachmittag wurde auf der Grossbaustelle am Bahnhof Liestal das Stellwerkkabel beschädigt. Die Folge ist , dass die SBB im Baselbieter Kantonshauptort keine Weichen und Signalisationen mehr steuern können. Der durch Liestal führende Zugverkehr war komplett unterbrochen. Mittlerweile fährt zumindest die S3 von Basel aber wieder bis Liestal. Die Störung sollte, laut Information der SBB, erst am Freitagmittag behoben sein.

Bahnersatz verläuft reibungslos

Auf dem Perron stehen Bahnangestellte in Leuchtwesten und geben verzweifelten Pendlerinnen und Pendlern Auskunft, viele konsultieren ihre Smartphones. Alles in allem reagiert man aber gelassen. Beim Busbahnhof stehen die Ersatzbusse: doppelstöckige Reisecars aus allen möglichen Ecken der Schweiz. Am Morgen früh sei er von Glarus hergefahren, erzählt der Carfahrer, während sich die Masse in sein Fahrzeug drückt. «Jetzt gibts Pingpong Liestal-Lausen und am Nachmittag fahr ich wieder heim», sagt er.

Grössere Auswirkungen hat die Störung aber auf die Reisewege und -dauer beim Fernverkehr. Noch bis am Freitagmittag müssen Reisende mit grösseren Umwegen rechnen. Pendelnde von Basel Richtung Osten und Zentralschweiz müssen ihre Verbindung via Fricktal und Brugg wählen. Reisende aus der Westschweiz, die ans Rheinknie wollen, sind gezwungen, via Biel und Laufental zu fahren.