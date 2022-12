Zum Tod von Cyrill Thummel Patron, Macher, Dorfkönig: Das war der langjährige Aescher Gemeindepräsident Cyrill Thummel ist vor wenigen Tagen im Alter von 88 Jahren gestorben. Der frühere CVP-Landrat, Landratspräsident und langjährige Gemeindepräsident hat seine Wohngemeinde Aesch stark geprägt und sich auch sozial engagiert.

Lange Zeit der Aescher Dorfkönig: Cyrill Thummel kurz vor seinem Rücktritt als Gemeindepräsident im Jahr 2004. Heinz Dürrenberger (28. Juni 2004)

Eine politische Legende ist von uns gegangen. Cyrill Thummel ist am 26. November in seinem 89. Lebensjahr verstorben. Bis zum letzten Moment hat er sein Interesse an Aesch beibehalten.

Seine politische Laufbahn begann 1971 mit der Wahl in den Landrat, dem er bis 1983 angehörte und 1980/1981 als Landratspräsident amten durfte. 1984 wurde er in den Aescher Gemeinderat gewählt, wo er bis 1991 dem Ressort Bau vorstand. Danach führte er die Gemeinde 13 Jahre lang mit starker Hand und klarer Linie, vor allem aber mit viel Umsicht, Geschick und feinem Gespür.

Schlosssanierung, Verwaltungsneubau: Thummel packte viele Projekte an

Cyrill war ein Patron und Macher. Man darf mit schelmischem Lächeln sagen, dass Cyrill unser Dorfkönig war. Er kannte die Aescherinnen und Aescher und wusste dank seiner Kontaktfreude und Volksnähe stets Bescheid über deren Freuden und Sorgen.

Im Dienst der Gemeinde wollte er immer etwas bewegen und hat sich mit viel Freude und Vehemenz engagiert. Unzählige Projekte wurden kraftvoll angepackt und mit Verstand und Engagement zu Ende geführt. Etwa die Schlosssanierung, der Verwaltungsneubau, der Bau eines elften Kindergartens oder die Lancierung heute beliebter Angebote wie dem Schloss-Chäller oder dem Jugendhaus Phönix.

Sein Interesse galt nicht nur der Infrastruktur. Auch Bildung, Kultur, Vereine, Zusammenarbeit mit der Bürgergemeinde – das gesamte Dorfleben waren ihm ein wichtiges Anliegen. Dafür hat er gelebt. Auch mit seiner Affinität zu Kunst und Kultur hat Cyrill in Aesch Spuren hinterlassen. Der Kulturpreis, «Kunst am Bau» und der Aescher Kunstweg sind auf seine Initiative zurückzuführen.

Engagiert in der Entwicklungshilfe für Rumänien und Burkina Faso

Cyrill engagierte sich stark in der Entwicklungshilfe zu Gunsten der Ärmsten und Schwächsten. Er war verantwortlich, dass in Rumänien ein Kindergarten mit Tagesheim gebaut wurde und wurde dafür zum Ehrenbürger ernannt. Auch die Mittagstische und Wasserprojekte in Burkina Faso wurden durch seinen unermüdlichen Einsatz zum nachhaltigen Erfolgsprojekt. Dieses besteht bis heute, wie die aktuelle Weihnachtssammlung «Aesch hilft Burkina Faso» zeigt.

Cyrill hat sich auch nach seiner aktiven politischen Ära für Aesch engagiert. So war er noch viele Jahre in verschiedenen Kommissionen tätig und pflegte die partnerschaftlichen Beziehungen zu den Partnergemeinden Porrentruy und Unterschächen. Bis vor kurzem war er regelmässig im Dorf anzutreffen und immer für einen Schwatz zu haben. Mit Charme, Schalk und wachem Geist.

Wir verlieren mit Cyrill Thummel einen Menschen, der Aesch geprägt hat. Er hat dem Dorf mit seiner Weitsicht, seinem Engagement und seiner wunderbaren Präsenz eine besondere Note verliehen. Wir erinnern uns mit viel Dankbarkeit an ihn und werden sein Andenken in Ehren behalten.